България

Четири града ще се борят за домакинството на "Евровизия", победителят ще стане ясен през юли

Това заяви днес на брифинг изпълнителният директор на БНТ Милена Милотинова

8 юни 2026, 16:47
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"Благодаря и на кметовете на четирите града, заявили желание за домакинство, че се отзоваха на срещата, на която Българската национална телевизия като телевизия домакин ги покани. Днес направихме първа среща и всъщност това е началото на така наречения City Beat - конкурсът между градовете за домакинство на "Евровизия" 2027 г. Стартирахме с презентация за изискванията, а също така говорихме и за възможностите, които домакинството на "Евровизия дава както на страната домакин, така и на града домакин. Коментирахме ползите за града домакин, както и отговорностите на града домакин, които са немалко. Това, което очакваме от четирите града, които заявиха желание за домакинство, е до края на седмицата, след като чуха изискванията на European Broadcasting Union, за домакинство, да потвърдят своето желание и оттук нататък да придвижим процеса, като от страна на Българската национална телевизия на тези, които са потвърдили желанието си за домакинство и, че отговарят на изискванията, ще изпратим конкурсната документация, която те да попълнят и да ни върнат".

Това заяви днес на брифинг изпълнителният директор на БНТ Милена Милотинова.

"Сроковете, които са ни дадени от EBU и от "Евровизия" са месец август. Искаме да съкратим процедурата до месец юли. От нас зависи дали ще се справим с това и как ще се справим. След като градовете-кандидати отговорят на въпросника, който ще им изпратим и попълнят документите с изискванията, включително технически и логистични, за културна програма, която градът домакин предлага, за място на провеждане и съпътстваща инфраструктура и така нататък, ще бъде определена работна група, която ще оцени техните предложения и ние ще държим обществеността в течение оттук нататък за всяка една стъпка. Това беше смисълът и на днешната покана - да направим процеса възможно най-отворен, да го направим публичен и ясен", поясни Милотинова.

Ливърпул беше даден за пример, как при домакинството си на "Евровизия" през 2023 г. е привлякъл петстотин хиляди туристи и е реализирал над 50 милиона лири приходи.

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

"Това, което ще си позволя първо да кажа е, че това е една национална кауза и София като столица е естественият домакин и тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес", заяви от своя страна заместник-кметът на Столична община Ирина Дакова.

Кметът на столицата Васил Терзиев не можа да присъства на брифинга поради друг ангажимент, но преди това заяви пред Милотинова, че София разполага с необходимия опит и инфраструктура за организиране на международни събития от подобен мащаб. Той посочи като пример финала на Giro d’Italia в България, привлякъл над 250 000 души в столицата.

По думите му София предлага най-добрата транспортна свързаност в страната, най-голямото летище, развита хотелска база и най-голямата зала за провеждане на подобно събитие с капацитет близо 18 000 места. Сред основните предимства на столицата са още сигурността и натрупаният опит в организирането на международни форуми и спортни прояви.

От Столичната община разглеждат евентуалното домакинство като дългосрочна инвестиция с потенциален ефект върху туризма, бизнеса и международния имидж на града.

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"Тежки са изискванията. Ние вече казахме, че сме готови да участваме на втория кръг и молбата ми е, ако може по-бързо да стане ясен градът-домакин, защото заради тези много изисквания има сериозни административни процедури и обществени поръчки, за да спестим работно време на града, който ще бъде избран, за да представи България супер успешно", коментира кметът на Бургас Димитър Николов.,

"Първо трябва да благодарим на Дара за това, че ни дава възможност на всички нас да се състезаваме и да направим така, че България да се представи най-добре на предстоящата "Евровизия". Имахме конкретни въпроси. Едни от тях бяха дали тези изисквания са императивни. И аз съм сигурен, че всички градове ще се представят достойно. Пловдив заявяваме ясно своето участие в конкурса и аз съм сигурен, че има какво да покажем ние под тепетата", посочи пловдивският кмет Димитров Димитров.

"Варна е един естествен кандидат за, за да се състои "Евровизия" в нашия град. Първо, защото Дара е от Варна и второ, защото Варна има много какво да покаже и много какво да предложи на едно такова събитие с нейната културна, богата културна програма, опит в организирането на фестивали, с големия капацитет на легла, които имаме, с транспортната свързаност. Тоест Варна е един наистина добър вариант, ако искаме "Евровизия" да бъде на морето и да бъде алтернатива на софийската кандидатура и на всички останали, разбира се, като разбираме, столицата има своите предимства, както и всеки един град има своите големи възможности да бъде домакин на "Евровизия". Аз съм сигурен, че ще бъде една много добра конкуренция, много ползотворен ще бъде процесът, за да може в крайна сметка да се определи най-добрият кандидат. Днес разбрахме, че има такава практика да има съпътстващи събития, така че който и да спечели от четирите града, всички други да имат полза от това голямо събитие, то да бъде национално събитие, не само регионално", заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Евровизия 2027 БНТ град домакин
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