СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

Н ад 377 тона отпадъци извозени за ден от трите най-засегнати района на София, а работата по сметопочистването продължава. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Вчера от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 146,62 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района. По данни на „Софекострой“, в район „Люлин“ са извозени 231,120 тона отпадъци.

В район „Подуяне“ на терен са работили пет камиона, които са обслужвали участъци по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, както и каретата „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“, както и каретата „Витиня“ – „Железни врата“ – „Ботевградско шосе“ и „Ботевградско шосе“ – „528“ – „Стоян Попов“ – „Витиня“.

Допълнително е работила щипка на територията на района, посочиха от Общината.

Пет камиона, щипка и мултилифт са работили в район „Слатина“. Обхванати са зоните „Летище“, Министерство на външните работи (МВР), „ВТУ “Тодор Каблешков“, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, „Иван Щерев“, „Христо Чернопеев“, „Цариградско шосе“, „Асен Йорданов“, „Александър Жендов“, „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Едисон“, „Манастирска“, „Виница“, „Христо Максимов“, „Мирково“, „Хемус“, „Николай Коперник“. Отделни екипи са работили и в кв. „Христо Ботев“.

В район „Люлин“, по данни на „Софекострой“, на терен са работили камиони в 1-ви, 2-ри, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и микрорайон, както и в 8-и, 9-и и 10-и микрорайон.

Работата е започнала по улиците с масов градски транспорт, с навлизане в улици с обществено значение и вътрешноквартални улици. След механизираното почистване във „Филиповци“ с багери, екипи са пристъпили и към обслужване на контейнерите, като от утре се предвижда постоянен камион за тази подзона.

Работата по сметопочистване продължава и днес.

В район „Подуяне“ събирането на отпадъци продължава по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията и карето „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, както и в каретата „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“, „Левски В“ и локалното платно на „Ботевградско шосе“.

Екипите в район „Слатина“ работят в зоните „Летище“, Министерството на външните работи (МВР), „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, кръстовището „Владово“ – „Гео Милев“, „Слатинска“, „Циклама“, „Мъдрен“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“.

Допълнително се работи по „Иван Димитров – Куклата“, „Гео Милев“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“, както и по улиците „Георги Минчев“, „Попова шапка“, „Димитър Софиянец“, „Асенова крепост“, „Георги Обретенов“, „Румен войвода“, „Стоил войвода“, „Детелин войвода“. Щипка и мултилифт ще работят в кв. „Христо Ботев“, а допълнителна щипка – на територията на „Слатина“.

По данни на „Софекострой“, днес в „Люлин“ ще работят камиони във 2-ри микрорайон (два камиона), 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми микрорайон, както и в 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон. Един камион ще обслужва и квартал „Филиповци“.

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации. Целта е овладяване на ситуацията в най-кратки срокове и нормализиране на услугата за гражданите, се посочва в съобщението.

Вчера бяха извозени 116 тона отпадъци от „Слатина“ и „Подуяне“. На брифинг в Столичния общински съвет (СОС) кметът на София Васил Терзиев посочи, че ще се справят с кризата с боклука. Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма. Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици, отбеляза столичният кмет. Вчера пред общинските съветници Терзиев даде подробности за цените за сметосъбиране и сметоизвозване във всички седем зони, на които е разпределена столицата. За Зона 1 – „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“, и Зона 2 – „Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“, според подписания анекс цената е 209 лв. на тон при стара цена от 173 лева. За двете зони се очаква решение на съда, информира кметът. За Зона 3 – „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, в които от 1 декември е в сила кризисна организация за събиране на отпадъците, районните кметове управляват процеса с допълнителни хора и средства, посочи столичният кмет. В Зона 4 – „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“ временно почистване се извършва от фирмите, ангажирани със сметосъбирането от съседни зони – 5 и 7, при 175 и 209 лева на тон. За Зона 5 – „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“ също е сключен анекс за 175 лева на тон, като се работи за подписването на дългосрочен договор на цена от 285 лева, вместо предлаганите от фирмата 348 лева на тон. За Зона 6, където от октомври 2025 г. е въведена кризисна ситуация за сметосъбирането, в районите „Красно село“ и „Люлин“ се предвижда дългосрочен договор за пет години с общинското дружество „Софекострой“ на цена от 199 лв. на тон, което в момента събира отпадъците там. За Зона 7 – „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“ е подписан анекс за 209 лева на тон. И тук се очаква произнасянето на съда, обясни кметът.

Терзиев обясни на общинските съветници, че Столичната община не е подписвала договори за сметопочистване на цена от 348 или 379 лева на тон и че това са оферти, които общината не е приела, независимо от натиска. Кметът коментира, че анексите са безсрочни, но въпреки това не могат да продължат безсрочно. Има ограничение, което не позволява плащанията по тях да надвишават 50% от оригиналния договор, обясни той. По думите му това осигурява времеви диапазон от порядъка на 12 до 18 месеца. Въпреки че в момента се почиства с анекс, нашата цел е максимално бързо да има дългосрочни договори с най-добрата услуга, допълни Терзиев.

Той посочи, че за зона 8 и 9 поръчките ще бъдат задвижени възможно най-рано. Започнали сме подготовка за зони 1, 3 и 7, добави той. Терзиев заяви, че има финансова обезпеченост за всичко, което Столичната община иска да направи, и че трябва да бъдат решени само логистичните въпроси – да се купи техника и да се наемат хора.

Терзиев отбеляза също, че се притеснява от свръхконцентрацията на сметопочистващи фирми, но позициите ще бъдат отворени, което ще доведе до по-широка палитра от фирми, които да обслужват София.

По отношение на това да не се плаща такса битови отпадъци Терзиев обясни, че това звучи добре, но не е лесно да се реализира. Мислим в посока на компенсация, обясни той. По думите му се търсят алтернативни варианти как да бъдат направени инвестиции в районите – в междублокови пространства или други инвестиции, които хората да усетят и да видят подобрение в ежедневието си.