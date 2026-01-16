България

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

16 януари 2026, 12:53
Екоинспекцията спря работата на

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок
Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат
Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)
Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Н ад 377 тона отпадъци извозени за ден от трите най-засегнати района на София, а работата по сметопочистването продължава. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

Вчера от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 146,62 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района. По данни на „Софекострой“, в район „Люлин“ са извозени 231,120 тона отпадъци.

В район „Подуяне“ на терен са работили пет камиона, които са обслужвали участъци по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, както и каретата „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“, както и каретата „Витиня“ – „Железни врата“ – „Ботевградско шосе“ и „Ботевградско шосе“ – „528“ – „Стоян Попов“ – „Витиня“.

Столична община се готви за криза с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Допълнително е работила щипка на територията на района, посочиха от Общината.

Пет камиона, щипка и мултилифт са работили в район „Слатина“. Обхванати са зоните „Летище“, Министерство на външните работи (МВР), „ВТУ “Тодор Каблешков“, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, „Иван Щерев“, „Христо Чернопеев“, „Цариградско шосе“, „Асен Йорданов“, „Александър Жендов“, „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Едисон“, „Манастирска“, „Виница“, „Христо Максимов“, „Мирково“, „Хемус“, „Николай Коперник“. Отделни екипи са работили и в кв. „Христо Ботев“.

В район „Люлин“, по данни на „Софекострой“, на терен са работили камиони в 1-ви, 2-ри, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и микрорайон, както и в 8-и, 9-и и 10-и микрорайон.

Работата е започнала по улиците с масов градски транспорт, с навлизане в улици с обществено значение и вътрешноквартални улици. След механизираното почистване във „Филиповци“ с багери, екипи са пристъпили и към обслужване на контейнерите, като от утре се предвижда постоянен камион за тази подзона.

Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Работата по сметопочистване продължава и днес. 

В район „Подуяне“ събирането на отпадъци продължава по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията и карето „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, както и в каретата „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“, „Левски В“ и локалното платно на „Ботевградско шосе“.

Екипите в район „Слатина“  работят в зоните „Летище“, Министерството на външните работи (МВР), „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, кръстовището „Владово“ – „Гео Милев“, „Слатинска“, „Циклама“, „Мъдрен“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“.

Допълнително се работи по „Иван Димитров – Куклата“, „Гео Милев“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“, както и по улиците „Георги Минчев“, „Попова шапка“, „Димитър Софиянец“, „Асенова крепост“, „Георги Обретенов“, „Румен войвода“, „Стоил войвода“, „Детелин войвода“. Щипка и мултилифт ще работят в кв. „Христо Ботев“, а допълнителна щипка – на територията на „Слатина“.

По данни на „Софекострой“, днес в „Люлин“ ще работят камиони във  2-ри микрорайон (два камиона), 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми микрорайон, както и в 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон. Един камион ще обслужва и квартал „Филиповци“.

Столична община договори сметопочистването в още шест района

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации. Целта е овладяване на ситуацията в най-кратки срокове и нормализиране на услугата за гражданите, се посочва в съобщението.

Вчера бяха извозени 116 тона отпадъци от „Слатина“ и „Подуяне“. На брифинг в Столичния общински съвет (СОС) кметът на София Васил Терзиев посочи, че ще се справят с кризата с боклука. Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма. Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици, отбеляза столичният кмет. Вчера пред общинските съветници Терзиев даде подробности за цените за сметосъбиране и сметоизвозване във всички седем зони, на които е разпределена столицата.  За Зона 1 – „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“, и Зона 2 – „Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“, според подписания анекс цената е 209 лв. на тон при стара цена от 173 лева. За двете зони се очаква решение на съда, информира кметът. За Зона 3 – „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, в които от 1 декември е в сила кризисна организация за събиране на отпадъците, районните кметове управляват процеса с допълнителни хора и средства, посочи столичният кмет. В Зона 4 – „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“ временно почистване се извършва от фирмите, ангажирани със сметосъбирането от съседни зони – 5 и 7, при 175 и 209 лева на тон. За Зона 5 – „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“ също е сключен анекс за 175 лева на тон, като се работи за подписването на дългосрочен договор на цена от 285 лева, вместо предлаганите от фирмата 348 лева на тон. За Зона 6, където от октомври 2025 г. е въведена кризисна ситуация за сметосъбирането, в районите „Красно село“ и „Люлин“ се предвижда дългосрочен договор за пет години с общинското дружество „Софекострой“ на цена от 199 лв. на тон, което в момента събира отпадъците там. За Зона 7 – „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“ е подписан анекс за 209 лева на тон. И тук се очаква произнасянето на съда, обясни кметът.

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Терзиев обясни на общинските съветници, че Столичната община не е подписвала договори за сметопочистване на цена от 348 или 379 лева на тон и че това са оферти, които общината не е приела, независимо от натиска. Кметът коментира, че анексите са безсрочни, но въпреки това не могат да продължат безсрочно. Има ограничение, което не позволява плащанията по тях да надвишават 50% от оригиналния договор, обясни той. По думите му това осигурява времеви диапазон от порядъка на 12 до 18 месеца. Въпреки че в момента се почиства с анекс, нашата цел е максимално бързо да има дългосрочни договори с най-добрата услуга, допълни Терзиев.

Той посочи, че за зона 8 и 9 поръчките ще бъдат задвижени възможно най-рано. Започнали сме подготовка за зони 1, 3 и 7, добави той. Терзиев заяви, че има финансова обезпеченост за всичко, което Столичната община иска да направи, и че трябва да бъдат решени само логистичните въпроси – да се купи техника и да се наемат хора.

Терзиев отбеляза също, че се притеснява от свръхконцентрацията на сметопочистващи фирми, но позициите ще бъдат отворени, което ще доведе до по-широка палитра от фирми, които да обслужват София.

По отношение на това да не се плаща такса битови отпадъци Терзиев обясни, че това звучи добре, но не е лесно да се реализира. Мислим в посока на компенсация, обясни той. По думите му се търсят алтернативни варианти как да бъдат направени инвестиции в районите – в междублокови пространства или други инвестиции, които хората да усетят и да видят подобрение в ежедневието си.

Източник: БТА/Петра Куртева    
София боклук СО криза сметопочистване Терзиев
Последвайте ни

По темата

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Петте зодии, родени да бъдат победители

Петте зодии, родени да бъдат победители

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 6 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 6 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 5 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 12 минути

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Свят Преди 20 минути

Руският президент продължава да настоява за радикална промяна на НАТО и запазва целите си отвъд териториални завоевания в Украйна, докато разпространява неверни твърдения за ръба на колапс на украинската отбрана, сочи анализът на ISW

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 48 минути

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 51 минути

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 1 час

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 1 час

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

България Преди 1 час

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

ПП-ДБ настояват правната комисия да разгледа декларация, с която се предлага за незабавно избиране на нов главен прокурор

България Преди 1 час

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Любопитно Преди 1 час

Международното отличие от Top Employers Institute потвърждава дългосрочния ангажимент на банката към хората и бъдещето на работното място

<p>Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен</p>

"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен

Любопитно Преди 1 час

„Беше истинско предизвикателство и ми отне много – включително по отношение на способността ми да играя на обичайното си ниво“, споделя Брейди

<p>Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти</p>

Време е да зарежем Тръмп? В Европа тайно се обсъждат крайни варианти

Свят Преди 1 час

„Трансатлантическите отношения се променят“, каза официален представител от страна членка на ЕС. „Няма връщане назад“

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Любопитно Преди 2 часа

Очакват ни дебюти, нови поредици, преводи на емблематични чуждестранни автори и творби на български автори

Снимката е илюстративна

Ядрена заплаха към Европа - близък до Путин говори за пълно унищожение

Свят Преди 2 часа

Съюзник на руския президент Владимир Путин предупреди, че Русия би използвала ядрено оръжие срещу Европа, ако някога се окаже близо до поражение

<p>Китайски гигант стъпва официално в България</p>

Китайският гигант MG Motor стъпва в България

България Преди 2 часа

Българският и европейски пазар биват заляти от надигащото се цунами от китайски брандове, поредният е MG Motor. Официален представител ще е вносителят на Kia за България

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Технологии Преди 3 часа

Новото поколение на смартфона получава по-добра камера, мощна батерия и по-здрав корпус, като все още следва оригиналната философия за цените, а и използва изкуствен интелект за повече функции, включително и по-добри снимки

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

България Преди 3 часа

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на МС е да осигури логистична подкрепа за изборите

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Аштън Къчър изненада с думи за бившата си съпруга Деми Мур

Edna.bg

Останаха само трима от ерата "Гриша Ганчев"

Gong.bg

Трансферите между ЦСКА и Ботев Враца не спират, още двама отидоха под Околчица

Gong.bg

АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg