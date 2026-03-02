Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Т еяна Тейлър донесе блясък и стил – и дъщеря си!

35-годишната звезда от „Битка след битка“ успява да издигне визията си на червения килим при всеки повод, като този път изглеждаше величествено в сиво-бяла прилепнала рокля на Thom Browne с малък шлейф на наградите за актьорско майсторство, които се проведоха в неделя, 1 март. Анатомичният торс на роклята включва над 160 шарки, а полата е украсена с 400 000 пайети и 175 000 мъниста.

Тя допълни визията си с диамантени бижута от Tiffany & Co. – включително колие, обеци и пръстен Jean Schlumberger, както и пръстен Bird on a Rock – но най-добрият ѝ аксесоар беше дъщеря ѝ, Ру Роуз Шумперт, която я придружи по червения килим.

В един очарователен момент пред фотографите, Ру дори помогна на Тейлър с роклята, като подреди шлейфа ѝ. След това малката хвана майка си за ръка, за да се разходят заедно по килима и да позира за няколко свои снимки. Тя носеше сладка розова пола до коляното и синьо-бял жилетка.

Тейлър е майка и на 10-годишната Иман „Джуни“ Шумперт-младши, която споделя с бившия си съпруг.

Водеща на тазгодишните награди за актьори – известни преди като Наградите на Гилдията на актьорите – беше Кристин Бел, която въведе нов дрескод, отбелязвайки първото въвеждане на правило, подобно на това на Met Gala от 31 години. Темата тази година беше „Преосмисляне на холивудския блясък от 20-те и 30-те години“.

Тейлър, която играе лидера на революционна група Перфидия Бевърли Хилс в „Битка след битка“, бе номинирана за най-добра поддържаща женска роля. Филмът, режисиран от Пол Томас Андерсън, беше номиниран и за най-добра актьорска игра във филм.

През януари Тейлър спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за ролята си в „Битка след битка“ на церемонията „Златен глобус“.

През февруари Тейлър говори ексклузивно с PEOPLE за първата си номинация за Оскар тази година. Тя обясни защо не мисли предварително за речта си, в случай че спечели наградата за най-добра поддържаща актриса на престижната церемония в неделя, 15 март: „Не мисля за речта си. Дори не се опитвам да се промъкна в тази заешката дупка. Разпределям си темпото. Не искам да прокълна нищо. Честно казано, просто си прекарвам добре. Да се забавлявам и да остана здраво стъпила на земята, това е толкова важно за мен. Разбираш ли какво казвам?“

„Имам още толкова много работа за вършене“, добави тя смирено. „Независимо дали печеля или губя, да имам този момент, който преживявам точно сега, е невероятно. Чувствам се сякаш вече спечелих духовно... Психически, емоционално, що се отнася само до това да бъда част от разговора, да бъда номинирана сред невероятните жени, които ме вдъхновяват.“

Филмът „Битка след битка“ получи 13 номинации за „Оскарите“, докато „Хамлет“ получи осем. „Грешници“ води тазгодишното класиране с общо 16 номинации, което е рекорд за най-много номинации за един филм досега.