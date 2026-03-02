Любопитно

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър, Ру, очарователно оправи шлейфа ѝ на червения килим, докато Тейлър блестеше в рокля Thom Browne и диамантени бижута, номинирана за най-добра поддържаща роля

2 март 2026, 15:30
Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим
Източник: Getty Images

Т еяна Тейлър донесе блясък и стил – и дъщеря си!

35-годишната звезда от „Битка след битка“ успява да издигне визията си на червения килим при всеки повод, като този път изглеждаше  величествено в сиво-бяла прилепнала рокля на Thom Browne с малък шлейф на наградите за актьорско майсторство, които се проведоха в неделя, 1 март. Анатомичният торс на роклята включва над 160 шарки, а полата е украсена с 400 000 пайети и 175 000 мъниста.

Тя допълни визията си с диамантени бижута от Tiffany & Co. – включително колие, обеци и пръстен Jean Schlumberger, както и пръстен Bird on a Rock – но най-добрият ѝ аксесоар беше дъщеря ѝ, Ру Роуз Шумперт, която я придружи по червения килим.

В един очарователен момент пред фотографите, Ру дори помогна на Тейлър с роклята, като подреди шлейфа ѝ. След това малката хвана майка си за ръка, за да се разходят заедно по килима и да позира за няколко свои снимки. Тя носеше сладка розова пола до коляното и синьо-бял жилетка.

Embed from Getty Images

Тейлър е майка и на 10-годишната Иман „Джуни“ Шумперт-младши, която споделя с бившия си съпруг.

Водеща на тазгодишните награди за актьори – известни преди като Наградите на Гилдията на актьорите – беше Кристин Бел, която въведе нов дрескод, отбелязвайки първото въвеждане на правило, подобно на това на Met Gala от 31 години. Темата тази година беше „Преосмисляне на холивудския блясък от 20-те и 30-те години“.

Тейлър, която играе лидера на революционна група Перфидия Бевърли Хилс в „Битка след битка“, бе номинирана за най-добра поддържаща женска роля. Филмът, режисиран от Пол Томас Андерсън, беше номиниран и за най-добра актьорска игра във филм.

През януари Тейлър спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за ролята си в „Битка след битка“ на церемонията „Златен глобус“.

През февруари Тейлър говори ексклузивно с PEOPLE за първата си номинация за Оскар тази година. Тя обясни защо не мисли предварително за речта си, в случай че спечели наградата за най-добра поддържаща актриса на престижната церемония в неделя, 15 март: „Не мисля за речта си. Дори не се опитвам да се промъкна в тази заешката дупка. Разпределям си темпото. Не искам да прокълна нищо. Честно казано, просто си прекарвам добре. Да се забавлявам и да остана здраво стъпила на земята, това е толкова важно за мен. Разбираш ли какво казвам?“

Embed from Getty Images

„Имам още толкова много работа за вършене“, добави тя смирено. „Независимо дали печеля или губя, да имам този момент, който преживявам точно сега, е невероятно. Чувствам се сякаш вече спечелих духовно... Психически, емоционално, що се отнася само до това да бъда част от разговора, да бъда номинирана сред невероятните жени, които ме вдъхновяват.“

Най-добре облечените звезди на SAG Awards 2026г.
15 снимки
звезди
звезди
звезди
звезди

Филмът „Битка след битка“ получи 13 номинации за „Оскарите“, докато „Хамлет“ получи осем. „Грешници“ води тазгодишното класиране с общо 16 номинации, което е рекорд за най-много номинации за един филм досега.

Теяна Тейлър Награди за актьори Червен килим Ру Роуз Thom Browne Бижута Tiffany Co. Битка след битка Номинация за Оскар
Последвайте ни
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 17 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 22 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 20 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Назначен е нов директор на АДФИ

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 16 минути

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

България Преди 19 минути

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат

Лондон: Великобритания не е във война

Лондон: Великобритания не е във война

Свят Преди 53 минути

Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран

<p>САЩ даде четвърта жертва от началото на операция &bdquo;Епична ярост&ldquo;</p>

САЩ даде четвърта жертва от началото на операция „Епична ярост“

Свят Преди 56 минути

Военнослужещият беше убит при същата атака в Кувейт, при която по-рано бяха убити още трима души

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Свят Преди 59 минути

Украйна обсъжда нова локация за тристранна среща с Русия и САЩ

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Любопитно Преди 1 час

След старта на всички предавания резултатът е категоричен - огромна преднина за NOVA сред зрителите в активна възраст

Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

Любопитно Преди 1 час

Смачканият скелет беше открит наскоро в новопроучения район Виколо дей Балкони близо до Помпей

Разкриха причината за смъртта на Оливър „Пауър“ Грант от Wu-Tang Clan

Разкриха причината за смъртта на Оливър „Пауър“ Грант от Wu-Tang Clan

Свят Преди 1 час

Оливър „Пауър“ Грант почина на 24 февруари, на 52-годишна възраст

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Любопитно Преди 1 час

Професионалната кечистка излезе на ринга с дълбоко деколте, докато се изправи срещу Тифани Стратън в женския мач Elimination Chamber, проведен в Чикаго

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

България Преди 1 час

Видео от излитането им се бе разпространено в социалните мрежи

Netflix възражда „Короната“ заради падението на принц Андрю

Netflix възражда „Короната“ заради падението на принц Андрю

Любопитно Преди 2 часа

След историческия арест на 66-ия му рожден ден и обвиненията в злоупотреба, Холивуд се надпреварва кой първи ще заснеме падението на брата на крал Чарлз. Ако бъде осъден, принц Андрю може да получи доживотен затвор

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

България Преди 2 часа

Досегашните директори са преназначени на други позиции в системата

Кипър

Летище в Кипър беше евакуирано заради засечен подозрителен обект

Свят Преди 2 часа

<p>Иран:&nbsp;Ядреното съоръжение в Натанз е ударено</p>

Иран: Ядреното съоръжение в Натанз е ударено при израелски и американски удари

Свят Преди 2 часа

Реза Наджафи, представител на Техеран в МААЕ във Виена, съобщи пред журналисти, че ударите са били нанесени вчера

Три зодии ще ударят джакпота през март

Три зодии ще ударят джакпота през март

Любопитно Преди 2 часа

Овен, Водолей и Риби ще се радват на неочаквани финансови печалби през март 2026 г.

<p>Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети</p>

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети на фона на напрежението

Свят Преди 2 часа

Властите призовават сънародниците си да поддържат връзка с дипломатическите мисии и да следват инструкциите на местните служби за сигурност

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Любовта е съвпадение на истини

Edna.bg

Юлиан Костов гледа от първи ред Актьорските награди на САЩ

Edna.bg

Лионел Меси вбеси съперниците си с ироничен жест

Gong.bg

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Gong.bg

Румен Радев обяви с кого ще се яви на предсрочните избори

Nova.bg

Два дрона бяха прехванати над Кипър

Nova.bg