Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

К огато амбициозната медицинска сестра Станислава Кукушева се насочила към Tinder, тя се надявала, че едно небрежно плъзгане надясно може да разпали романс. Изпитваща носталгия по родната си България и работеща на изтощителни болнични смени, блондинката прелиствала приложението за запознанства в търсене на разсейване. Но вместо любов, едно съдбовно съвпадение щяло да я въвлече в смразяващия подземен свят на една от най-страховитите престъпни банди във Великобритания – завършвайки с дръзка екзекуция в социален клуб в Северен Лондон.

Само пет дни след срещата с ухажор на име „Хамза“, Кукушева се оказала оплетена в заговор за покушение, свързан с безмилостната организация „Тотнъм Търкс“ (Tottenham Turks). Защото мъжът, с когото съвпаднала, всъщност бил Али Даниш Сайед, 29-годишен заподозрян наемен убиец. Техният бурен романс – подхранван от среднощни съобщения и сексуални срещи – щял да завърши с разстрелян баща на две деца и Кукушева пред съда в Олд Бейли.

Bulgarian gun minder Stanislava Kukusheva is facing jail after she hid a pistol gun used to shoot a man dead in London's ongoing Turkish gang wars https://t.co/8UM0s6sIYS pic.twitter.com/vqDG8RX6Jy — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) November 14, 2025

Днес 36-годишната бивша студентка по медицина е зад решетките, докато мъжът, в когото бързо се влюбила, е изчезнал. Удивителната верига от събития може да бъде проследена до 25 юли 2023 г., когато Кукушева – тогава работеща в болница North Middlesex – съвпада с „Хамза“ в Tinder. Тя помислила, че той изглежда „иранец, иракчанин или от страна, подобна на Турция“ – в действителност той бил нидерландец от пакистански произход.

„Започнахме да чатим по телефона и се съгласихме да се срещнем същата вечер“, разказва по-късно Кукушева пред детективите.

„Първата ни среща беше просто той да шофира и ние да си говорим. Той беше толкова мил с мен. Продължихме да чатим и се срещнахме отново около 26 или 27 юли. Бяхме в турски ресторант в Ууд Грийн. След това той дойде у дома с мен и правихме секс. Беше в къщата ми за един час и си тръгна“, разказва още тя.

Two charged after man shot dead in shadow of Tottenham Hotspur Stadium https://t.co/xx21QPqJJe — The Standard (@theLDNstandard) February 1, 2025

През следващите няколко дни връзката се задълбочила бързо, като двойката се срещала многократно за секс. Кукушева, която се преместила във Великобритания през 2019 г., изглеждала увлечена. На 30 юли събитията приели фатален обрат. В 23:19 ч. маскиран стрелец влязъл спокойно в турски социален клуб над магазин на Уайт Харт Лейн в Тотнъм. Той размахал пистолет SIG-Sauer P75 и произвел един изстрел в Талип Гюзел. Куршумът уцелил бащата на две деца в долната част на торса. Той се спънал, притискайки раната си, преди да рухне на пода.

Екзекуцията носела всички белези на професионално поръчково убийство. Прокурорите вярват, че Сайед е бил нает от „Тотнъм Търкс“ – насилствена банда с кюрдски корени – за да застави Гюзел да замълчи. Бандата се опасявала, че той притежава ключова информация за изтезанието и убийството на турския диджей Корай Алпергин девет месеца по-рано. По-малко от час след като г-н Гюзел бил убит хладнокръвно, Сайед спрял пред апартамента на Кукушева в Чизиуик, Западен Лондон. Той останал само 85 секунди. Прокурорите казват, че това кратко посещение е било достатъчно, за да остави оръжието на убийството на адреса на любовницата си, преди да започне драматично бягство към Пакистан през Единбург, Брюксел и Доха.

In July Tottenham Turks leader Izzet Eren, 41, was shot dead in Moldova as he sat outside a cafe in the capital Chisinau. pic.twitter.com/tBpLb1hx1L — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) September 5, 2024

Седмици по-късно полицията открила оръжието в Енфийлд. Огнестрелното оръжие било скрито в балаклава, увито в черни чували за боклук и поставено в дизайнерски чанти Dolce & Gabbana и Moschino. Тестовете разкрили ДНК на Кукушева върху двете дизайнерски чанти и върху дръжките на пистолета. Тя била арестувана и обвинена в пречене на правосъдието и притежание на огнестрелно оръжие.

На процеса в Олд Бейли Кукушева отрекла да е знаела за оръжието. Нейният адвокат Арканджело Пауър твърдял, че Сайед сигурно е прехвърлил нейната ДНК върху пистолета след сексуалните им контакти. Тя казала на съдебните заседатели, че той я е докосвал „навсякъде“ и не се е къпал или мил ръцете си след срещите им. Попитана дали е имала нещо общо с оръжието, тя заявила: „Нямах представа. Той беше добър лъжец и манипулатор“.

Съдът чул, че малко след като Сайед напуснал дома ѝ, Кукушева започнала да търси онлайн „killed boy“ (убито момче) и „killed boy Londin“. Полицията обявила подробности за убийството едва на сутринта. Прокурорът Мукул Чаула заяви пред заседателите: „Сайед ясно е разказал на Кукушева за убийството предвид краткото време между престъплението, посещението при нея и началото на търсенията в мрежата“.

Дори след внезапното изчезване на Сайед, двойката продължила да обменя съобщения. Докато чакал полета си, той писал: „Да, скъпа, как си“, а тя отговорила: „Работя“. В съда Кукушева призна, че е изтрила някои съобщения, защото били със сексуално съдържание и би се срамувала, ако хората ги видят.

Кукушева, която нямала предишни присъди, била оправдана по обвиненията за пречене на правосъдието и подпомагане на престъпник. Тя обаче била призната за виновна за притежание на огнестрелно оръжие – заседателите отхвърлили твърдението ѝ, че ДНК-то ѝ е попаднало там случайно. Осъдена е на пет години затвор.

Сайед остава на свобода, като се вярва, че се укрива в Пакистан. Случаят отново насочи вниманието към страховитите „Тотнъм Търкс“, чиито основни приходи идват от трафик на хероин. Те са сред няколко банди с турски корени, които контролират части от Северен и Източен Лондон. На повърхността членовете им се сливат с обществото като собственици на кафенета и бръснари, но зад затворени врати ръководят мащабни наркосхеми. Кървавата вражда между тях и конкурентната банда „Хакни Бомбърс“ е свързана с около 20 убийства. Полицията описва турските организирани престъпни групи като „обществен враг номер едно“ в битката срещу трафика на незаконни оръжия във Великобритания.