Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че новият кръг тристранни преговори с Русия с посредничеството на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, които се очакваше да се състоят тази седмица, не са били отменени след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, предаде „Ройтерс“.

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Зеленски каза за репортери в медийния чат на приложението УотсАп, че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби. Той уточни, че Турция или Швейцария са потенциални нови варианти.

„Срещата беше предварително насрочена за 5 и 6 март и се планираше да се проведе в Абу Даби“, каза той и допълни: „Поради продължаващите военни действия не можем да потвърдим, че срещата ще се състои в Абу Даби, но така или иначе никой не я е отменял“.