„Проклятието Кенеди“: Разкриха последните думи на Татяна Шлосбърг към брат ѝ

В нукът на американският президент Джон Ф. Кенеди Джак Шлосбърг разкри последното нещо, което по-голямата му сестра Татяна Шлосбърг му е казала преди смъртта си.

33-годишният Джак заяви в интервю за CBS News Sunday Morning на 1 март, че последните думи на сестра му към него са били в подкрепа на кампанията му да представлява 12-ия конгресен район на Ню Йорк в Камарата на представителите на САЩ, пише PEOPLE.

Когато Джак беше попитан какво е мислела покойната му сестра за кандидатурата му, той каза: „Мога да ви кажа сега, че тя все още ни подкрепя. Последното нещо, което ми каза, беше: „По-добре да спечелиш“. Никой не ме познаваше по-добре от нея и аз не познавах никого по-добре от нея“.

Татяна почина на 35 години на 30 декември, около месец след като публично сподели диагнозата си остра миелоидна левкемия. Новината за смъртта на Татяна беше съобщена от фондацията на библиотеката „Джон Ф. Кенеди“.

„Нашата прекрасна Татяна си отиде тази сутрин. Тя винаги ще бъде в сърцата ни“, гласи публикацията в Instagram, подписана от „Джордж, Едуин и Джоузефин Моран, Ед, Каролайн, Джак, Роуз и Рори“. Освен Джак и Татяна, Едуин Шлосбърг и Каролайн Кенеди имат и дъщеря Роуз Шлосбърг.

Джак говори за израстването си с две сестри, като каза пред CBS News Sunday Morning: „Брутално е. Абсолютно брутално. Не ти позволяват да ти се размине нищо. Стилът ми никога не е достатъчно добър. Никога през живота си не съм дал правилен отговор. Но честно казано, те ме научиха на всичко, което знам за това как да бъда силен човек“.

Татяна имаше две деца – син Едуин, роден през 2022 г., и дъщеря Джоузефин, родена през 2024 г., със съпруга си Джордж Моран.

Що се отнася до това да бъде чичо, Джак се нарече „най-добрият“. „Ние сме много сплотено семейство. За мен, когато говорите за семейство Кенеди, това са много хора, които не познавам. Когато говорите за това какво е семейството, това сме аз, сестрите ми, родителите ми. Ние сме едно цяло и сме много близки“, каза той.

Джак поднови кампанията си за Конгреса две седмици след смъртта на Татяна, повтаряйки едно от нейните послания. Демократът подкрепи митинг на Асоциацията на медицинските сестри на щата Ню Йорк на 12 януари, по време на който каза: „Медицинските сестри трябва да управляват света, ако питате мен. Нищо не е по-важно от това да подкрепяме нашите медицински сестри“.

Татяна публично сподели, че е диагностицирана с остра миелоидна левкемия в дълбоко личен есеистичен текст, публикуван през ноември в The New Yorker. В есето тя заяви, че „медицинските сестри трябва да поемат управлението“.

На 5 януари, дни след смъртта ѝ на 30 декември, Джак сподели силен откъс от текст на Татяна в публикация в Instagram, която съдържаше и 10 цитата от известни писатели и обществени личности. Последният кадър показваше него до Татяна с ръце върху сърцата им пред Капитолия на САЩ.