Свят

Лондон: Великобритания не е във война

Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран

2 март 2026, 15:28
Източник: iStock/GettyImages

В еликобритания не е във война, обяви британското правителство днес, въпреки че база на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше ударена от ирански безпилотен летателен апарат, предаде „Асошиейтед прес“. Същевременно в съобщението се казва, че Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран.

Сирени зазвучаха днес на британската военновъздушна база (RAF) „Акротири“, а бойни самолети бяха вдигнати под тревога, изглежда в отговор на нова заплаха.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Повече от две десетилетия след като Великобритания последва САЩ в разрушителна война срещу Ирак, тя се опитва да избегне въвличането си в нов конфликт в Близкия изток, който би имал непредвидими последици.

По информация на британските власти безпилотен летателен апарат е поразил късно снощи пистата на „Акротири“, британска военновъздушна база в Кипър. Няма ранени, а щетите са „минимални“, но ударът пренася конфликта на европейска почва, отбелязва АП.

Засега не е ясно дали летателният апарат е изпратен от Иран или от въоръжена групировка, подкрепена от Техеран, като „Хизбула“ в Ливан.

Дванадесет часа по-късно сирените се включиха отново, когато излетяха два изтребителя "Тайфун" и два F-35. Жител на района е съобщил, че е получил съобщение, изпратено от ръководството на базата, с което предупреждават живеещите наблизо за „продължаваща заплаха за сигурността“. Хората се призовават да не напускат домовете си и да стоят далеч от прозорците.

Летище в Кипър беше евакуирано заради засечен подозрителен обект

Кипърското правителство съобщи, че два безпилотни летателни апарата, насочващи се към Кипър, са били неутрализирани. 

Източник: БТА, Асен Георгиев, Антония Митева    
Великобритания Иран Кипър Военновъздушна база Акротири
