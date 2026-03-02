Свят

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

2 март 2026, 15:59
Жената на аятолах Хаменей почина от раните си
Аятолах Али Хаменей   
Източник: GettyImages

С ъпругата на върховния лидер на Иран почина днес, след като се поддаде на нараняванията, получени при същия американско-израелски въздушен удар, при който беше убит съпругът ѝ.

Ал Джазира съобщи, че Мансуре Ходжастех Багерзаде е починала два дни след като съпругът ѝ, аятолах Али Хаменей, беше убит в комплекса му в Техеран.

Иранските държавни медии съобщиха в неделя, че дъщерята, внучката, снахата и зетят на Хаменей също са били убити при удара.

Тя се омъжи за Хаменей през 1965 г. и по време на брака им имаше четирима сина и две дъщери с него.

Коя е съпругата на Али Хаменей, върховния лидер на Иран?

Аятолах Али Хаменей е женен за Мансуре Ходжасте Багерзаде повече от 50 години. Те сключват брак през 1964 г. Мансуре е родена през 1947 г. в Машхад в религиозно и сравнително добре познато търговско семейство. Нейният баща, Мохамад Есмаейл Ходжасте Багерзаде, е бил виден бизнесмен в града. Въпреки че е омъжена за една от най-влиятелните политически фигури в Иран повече от шест десетилетия, тя поддържа изключително нисък публичен профил.

Някои световни медии съобщават, че въпреки че е съпруга на една от най-потайните личности в Иран, Мансуре рядко е излизала в светлината на прожекторите. Също така тя рядко е говорила на официални церемонии или държавни събития. За разлика от съпрузите на много световни лидери, тя не поддържа публична платформа и не излиза с изявления. Всъщност през годините са публикувани само няколко нейни снимки. Всички тези факти са накарали наблюдателите да я наричат „невидимата жена“ на иранското ръководство.

Когато Иран е бил на ръба на Иранската революция, аятолах Али Хаменей многократно е бил задържан от режима на шаха. Някои съобщения по онова време твърдят, че Мансуре тихо е подкрепяла неговия политически активизъм. Някои документи от тази епоха я описват като човек, който се е грижел за домакинството, докато той е бил изправен пред лишаване от свобода и политически натиск. Някои разкази твърдят, че тя е помагала за предаването на съобщения и поддържането на контакт със съмишленици в трудни времена, но тези твърдения са ограничени. Въпреки че не заема никакви официални длъжности, тя е била постоянна опора по време на управлението на съпруга си. В едно от редките си интервюта през 90-те години тя разкрива, че се е фокусирала върху поддържането на семейния живот и стабилността у дома, докато Али Хаменей се е занимавал с държавните дела.

Когато беше попитана в рядко интервю с държавните медии през 2011 г. за ролята ѝ в борбата на Хаменей срещу шаха, предишния владетел на Иран преди революцията от 1979 г., тя каза: „Мисля, че най-голямата ми роля беше да запазя спокойна атмосфера в дома ни, за да може той да си върши работата спокойно. Понякога го посещавах в затвора, без да му казвам за нашите проблеми. В отговор на въпросите му за нас му давах само добри новини.

Разбира се, аз също бях активна в разпространението на брошури, носенето на съобщения и укриването на документи, но мисля, че тези действия не си струва да се споменават“.

На въпроса дали съпругът ѝ ѝ е помагал в дома, Багерзаде каза: „Той нито има време да помага в момента, нито очаквам да го направи. Една негова възхитителна черта, която би могла да послужи за пример за другите, е, че дори често да се прибира уморен от работа, той прави всичко възможно да държи проблемите, свързани с работата, далеч от дома“.

Аятолах Али Хаменей и съпругата му Мансуре имат шест деца заедно. Те включват четирима синове и две дъщери, но други съобщения твърдят, че има трима синове и три дъщери. Те са Мостафа, Моджтаба, Масуд, Мейсам, Бошра и Хода. Някои от синовете му са публично известни и живеят в Иран. Въпреки това те водят напълно дискретен публичен живот. Моджтаба Хаменей обаче понякога е споменаван в политически дискусии. Освен това Али Хаменей има няколко внуци. Въпреки това за тях е налична само ограничена публична информация. За разлика от много високопоставени политически семейства по света, семейството на Али Хаменей до голяма степен е останало встрани от публичността.

Източник: Al Jazeera, Times of India    
Жената на аятолох Хаменей почина от раните си

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

pariteni.bg
