САЩ даде четвърта жертва от началото на операция „Епична ярост“

Ч етвърти американски военнослужещ е починал след наранявания по време на „първоначалната“ атака на Иран, съобщиха американските военни, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

„Към 7:30 ч. източно време, 2 март, четирима американски военнослужещи са убити в действие. Четвъртият военнослужещ, който беше тежко ранен по време на първоначалните атаки на Иран, в крайна сметка почина от нараняванията си“, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в X.

Военнослужещият беше убит при същата атака в Кувейт, при която по-рано бяха убити още трима души, един американски служител и източник, запознат със ситуацията, съобщиха пред CNN.

Самоличността на убитите ще бъде задържана в тайна 24 часа, след като бъдат уведомени най-близките им роднини, се казва в публикацията на Централното командване на САЩ.

На 1 март 2026 г. беше съобщено, че трима американски войници са били убити и петима тежко ранени при операции срещу Иран. Това бяха първите известни жертви сред американския персонал, откакто САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран на 28 февруари 2026 г., насочени към ликвидиране на неговия върховен лидер. Контекстът е на засилени военни действия и ответни удари.