Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

О т следващите дни ще даваме информация какви количества отпадък се изчистват в районите, за да се види каква част от работата е свършена. Това каза директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков на брифинг във връзка със сметосъбирането в София.

"Всеки ден започваме да се справяме все по-добре. Дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми, днес е изкарана повече техника и се регистрират още автомобили, а утре се очаква да се пусне допълнителен автомобил. До края на месеца би следвало положението в "Люлин" да бъде оправено. Ако се налага ще се работи на допълнителни смени, за да се изчисти районът по-бързо", допълни Неделков.

"За момента нямаме индикация да се обявява бедствено положение", заяви той.

"Към днешна дата в седемте зони, в които изтекоха договорите, имаме анексирани четири зони. Имаме сключен договор със "Софекострой" за шеста зона, имаме сметоизвозване със собствен капацитет и в четвърта зона имаме заповед на кмета, която гласи възлагане на дейностите по сметосъбиране на районите, които са гранични на засегнатите", каза Неделков.

"В районите "Надежда", "Илинден" и "Сердика" всеки ден се работи по различен тип работа – единия ден започват камионите първо оттам и след това влизат в съседните зони, а в следващия ден започват първо от граничните зони със сключени основни договори, а след това влизат да изчистят и районите в четвърта зона. Ако в началото на деня има два камиона, в по-късен етап те стават повече", обясни той.