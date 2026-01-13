Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Л идерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев. Това съобщиха от пресцентъра на „ДПС- Ново начало“.

"Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия", посочва Пеевски.

"Кой разпореди това безобразие? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев", посочва още Пеевски, цитиран в съобщението.

"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка", допълва още Пеевски.

Днес от „ДПС - Ново начало" ще сезират Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) като структура на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - София към Министерството на здравеопазването за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето, се посочва още в съобщението.

В края на миналата седмица кметът на София Васил Терзиев заяви, че има отговорността за услуга, която да е на поносима цена.ю

"Аз този проблем ще го реша, колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани", увери той във връзка с проблема с отпадъците в столицата.