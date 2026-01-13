България

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

"Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия", посочва лидерът на „ДПС-Ново начало“

13 януари 2026, 10:10
Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев
Източник: БТА

Л идерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев. Това съобщиха от пресцентъра на „ДПС- Ново начало“.

"Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия", посочва Пеевски.

София се дави в боклук: Трифонов обвини кмета Терзиев в "некадърност"

"Кой разпореди това безобразие? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев", посочва още Пеевски, цитиран в съобщението.

"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка", допълва още Пеевски.

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София (ОБЗОР)

Днес от „ДПС - Ново начало" ще сезират Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) като структура на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - София към Министерството на здравеопазването за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето, се посочва още в съобщението. 

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

В края на миналата седмица кметът на София Васил Терзиев заяви, че има отговорността за услуга, която да е на поносима цена.ю

"Аз този проблем ще го реша, колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани", увери той във връзка с проблема с отпадъците в столицата.

Източник: Петра Куртева, БТА    
Пеевски Терзиев оставка боклук София криза
Последвайте ни
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Toyota иска да направи head-up дисплеите наистина полезни

Toyota иска да направи head-up дисплеите наистина полезни

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 2 часа
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 4 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 3 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 3 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Любопитно Преди 4 минути

Покрита с пайети и полюшващи се ресни, роклята се движеше заедно с нея – очевидно създадена за танци, а не за статично позиране пред камерите – визията включваше сложна бродерия от мъниста и цепка на гърба, които добавяха драматичност от всеки ъгъл

<p>Хаос в сметките за парно, ще платят ли повече потребителите</p>

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

България Преди 19 минути

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Любопитно Преди 29 минути

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Свят Преди 42 минути

В съдебния иск се твърди, че действията на министерството са неконституционни, като се аргументира, че правото на Кели на свобода на словото е било нарушено

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Свят Преди 47 минути

Според Реза Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Свят Преди 51 минути

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор"

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Свят Преди 53 минути

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото, с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

Свят Преди 53 минути

Полина Александровна Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

България Преди 59 минути

Жената е пострадала в квартал „Стадиона“

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Свят Преди 1 час

Льо Пен бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности, освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро

<p>Трифонов: Ще гледате ЕС през крив макарон</p>

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

България Преди 1 час

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 1 час

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

<p>Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini</p>

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 1 час

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

<p>Белият дом обяви кога Тръмп ще се срещне с&nbsp;венецуелската опозиционна лидерка</p>

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

България Преди 1 час

Те обяснили, че са я получили от дядото на единия

<p>Медведев с остро предупреждение: Ако Тръмп не побърза - край!&nbsp;</p>

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Гренландия може да гласува за присъединяване към Русия

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

„Бях на 11 и исках да бъда забелязана“: Яна Маринова с болезнено откровение за момент, който е променил живота ѝ

Edna.bg

Светите мъченици Ермил и Стратоник – вяра и приятелство по-силни от страха.Кои имена празнуват днес?

Edna.bg

Бивш халф на ЦСКА отказа оферта от "червените", а сега го изхвърлиха от Кипър

Gong.bg

Кой е новият треньор на Реал Мадрид, в чието лице Флорентино Перес видя втори Зидан

Gong.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg