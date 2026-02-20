България

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

Сандов: Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости

20 февруари 2026, 16:20
Източник: БТА

"Някак много удобно се "спуска" към медиите частична информация за дейността на организацията при бившата хижа "Петрохан", като често целта е да се правят внушения за групата и взаимодействалите с тях по един или друг начин трети лица. И понеже моето име най-често се коментира измежду тези трети лица, струва ми се важно да разкажа за едно от посещенията си на бившата хижа".

Това заяви във Фейсбук Борислав Сандов, бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков.

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

"Беше изключително гореща седмица в лятото на 2023-а година. Предишния ден температурата в София беше достигнала 38 градуса. Реших, че трябва да изведа семейството си от града и да потърся прохлада в планината. Сетих се за Петрохан и хубавите му гори. Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости. Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим. Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район. Беше наситен с красиви гледки и положителни емоции ден, но краят му бе помрачен от нещо, което се случваше в Народното събрание. ДПС опитваше да прокара изменение в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите. В заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, измененията бяха приети. Още сутринта започнахме трескава работа по изготвяне на отворено писмо до Народното събрание и координиране на действия за подкрепа, за да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките в Закона за горите, които щяха да позволят много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове. Имахме един единствен ден за реакция, защото на следващия щеше да е гласуването в пленарна зала", разказва Сандов.

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

"Добро стечение на обстоятелствата беше и това, че имаше още един гост в хижата, който също много помогна в процеса. Това бе Асен Асенов. Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София. На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите. Пеевски и Борисов бяха бесни", подчертава Сандов.

"За мен остана удовлетворението от още една спечелена битка, която ще свързвам именно с онова място и онази веранда, на която прекарах целия ден", допълва Сандов. 

