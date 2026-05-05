Там, където всички се познават: Как малките магазини пазят духа на квартала?

Има места, които често приемаме за даденост. Малкият магазин до блока. Бакалията на ъгъла. Обектът в центъра на селото, където хората си купуват хляб, кафе или нещо за вечеря, но и разменят по няколко думи, научават новините от квартала и срещат познати лица.

В свят, в който пазаруването все по-често се случва бързо, анонимно и дигитално, традиционната търговия продължава да пази нещо ценно – човешкия контакт. Именно затова малките независими магазини имат много по-голяма роля от тази да бъдат просто търговски обекти. Те са част от ежедневието на хората, от местната икономика и от усещането за общност.

Но зад тази близост стоят и реални предизвикателства – конкуренция, променящи се потребителски навици, нужда от по-добро управление на категориите, ограничени маркетингови бюджети и необходимост от модерни решения, които да помогнат на малките търговци да останат устойчиви и конкурентни. Именно на тези теми е посветена инициативата „Търговия с човешко лице“ – пътуващ форум, който среща предприемачи от традиционната търговия с експерти, партньори и добри практики от сектора.

На 13 май във Варна ще се проведе регионална среща на независимите собственици на магазини за хранителни стоки под мотото „Търговия с човешко лице“. Събитието се организира от МЕТРО България и ще събере в хотел „Рослин Димят“ представители на традиционната търговия от региона.

Форумът е насочен към собствениците на малки магазини и ще им даде достъп до актуални данни, практически насоки и идеи за развитие на ключови категории като безалкохолни напитки, захарни изделия и бира. Участието е безплатно, като е необходима единствено предварителна регистрация.

„Малките квартални магазини са много повече от търговски обекти – те са място за социализиране, срещи и ежедневен контакт между хората. Особено важни са те за малките населени места, където често са естествен център на общността и в този смисъл имат сериозен икономически принос в подкрепа на местната икономика. Именно те са гръбнакът на традиционната търговия и са важен фактор за устойчивостта на малките общности“, коментира Адриан Цанов, ръководител отдел „Франчайз мрежа“ в МЕТРО България.

Тази година инициативата „Търговия с човешко лице“ се разширява локално с три ключови конференции. Първата се проведе на 28 април във Велико Търново, предстои срещата във Варна, а финалното събитие ще бъде на 9 юни в Пловдив.

Събитието във Велико Търново вече показа, че подобен формат има своето важно място. То събра над 70 клиенти от целия регион и създаде пространство за реален диалог между независимите търговци и техните партньори. На него бяха представени полезни презентации с актуални данни и практически насоки за развитието на ключови категории като бира, безалкохолни напитки, захарни изделия и ПОС услуги.

Форумът естествено прерасна и в открита дискусия със собственици на обекти от франчайз програмата „Моят Магазин“. Те споделиха както успешни практики, така и реалните предизвикателства, с които се сблъскват в ежедневната си работа.

Един от важните изводи от срещата е, че около „Моят Магазин“ се изгражда не просто мрежа от търговски обекти, а общност от предприемачи, които обменят опит, учат се един от друг и се развиват заедно. Във форума като партньори се включват и представители на водещи компании от сектора на бързооборотните стоки, сред които експерти от Coca-Cola HBC България, Carlsberg, „Престиж 96“ и Mastercard.

Основният инструмент на МЕТРО България за дългосрочна подкрепа на малките търговци у нас е франчайз програмата „Моят Магазин“. Тя вече обединява над 240 партньори в цялата страна и цели да отговори на един от най-сериозните проблеми пред малките търговски обекти – липсата на достатъчно маркетингови ресурси.

Чрез програмата МЕТРО инвестира в телевизионна и дигитална реклама, както и в ежемесечно разпространение на брошури, което дава на независимите търговци достъп до комуникационни възможности, които трудно биха могли да реализират самостоятелно. От „Моят Магазин“ са подготвили и преференциална оферта за всички гости на събитието във Варна, които искат да приложат на практика идеите, споделени по време на форума, и да модернизират своите обекти.

Според данни на МЕТРО участието в „Моят Магазин“ води до среден ръст на оборота от 25%, като при някои обекти приходите се увеличават дори с 50%. Амбицията е мрежата да достигне 400 магазина още тази година. Успоредно с това се развива и специално мобилно приложение, създадено според нуждите на търговците.

Регионалната среща във Варна е част от по-голям разговор за бъдещето на традиционната търговия в България и за това как малките магазини могат да запазят своята близост до хората, но едновременно с това да използват нови инструменти, партньорства и знания, за да се развиват устойчиво.

Зад инициативата стои МЕТРО България – компания, която вече 26 години работи на българския пазар и е сред водещите партньори на професионалните клиенти у нас. МЕТРО стъпва в България на 18 март 1999 г., когато първите два магазина отварят врати едновременно в София и Пловдив. Днес компанията обслужва клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми, като управлява 11 магазина и една база за услуга доставки с екип от около 2000 служители.

За нуждите на своите B2B клиенти МЕТРО развива многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти. Така хиляди професионални клиенти в страната разчитат на продуктовата експертиза и услугите на компанията, за да развиват успешно ежедневния си бизнес.

Именно тази близост до нуждите на професионалните клиенти стои и в основата на инициативи като „Търговия с човешко лице“. Те показват, че подкрепата за малкия бизнес не се изчерпва само с достъп до продукти и логистика, а включва знания, партньорства, маркетингова подкрепа и реална общност. В този смисъл програмата „Моят Магазин“ и регионалните форуми са част от по-широкия ангажимент на МЕТРО да създава споделена стойност за общностите – подход, заложен и в ESG стратегията на компанията.

Допълнителна информация и регистрация за участие на независими търговци са достъпни на https://trade2you.bg/.