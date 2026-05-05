Свят

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Бъфи, убийцата на вампири“ Никълъс Брендън

Звездата почина на 20 март на 54-годишна възраст вследствие на сърдечносъдово заболяване

5 май 2026, 17:03
Никълъс Брендън   
Източник: Getty Images

Р азкрита е официалната причина за смъртта на актьора Никълъс Брендън, съобщиха от службата на съдебния лекар в окръг Пътнам.

В доклад, получен от списание PEOPLE, съдебният лекар Тод Зайнер обяви, че смъртта на Брендън е настъпила по естествени причини в резултат на атеросклеротична и хипертонична сърдечносъдова болест. Като съпътстващи фактори в документа са посочени остра пневмония и прекаран предишен инфаркт на миокарда. Непосредственият механизъм на смъртта е бил блокиране на дясната коронарна артерия.

Детайли около инцидента

В доклада си Зайнер посочва, че служителите на правоохранителните органи, присъствали на мястото, „не са открили очевидни следи от насилствена смърт. Нищо в дома му не е изглеждало разхвърляно или необичайно“.

Дългогодишната приятелка на Брендън, Тереза Фортие, е била в жилището му и е подала сигнал на телефон 911.

„Тереза сподели, че починалият е имал упорита кашлица и се е лекувал самостоятелно с лекарства без рецепта. Оплаквал се е и от болки в гърдите. Тя му е препоръчала да отиде в болница, но той е отказал“, пише Зайнер.

„Той беше дългогодишен пушач и се е притеснявал да посещава болнични заведения заради скорошната си операция на гърба. Тя спомена също, че преди няколко години той е претърпял сърдечен удар, но по онова време е отказал по-нататъшно лечение“.

След първоначалния оглед тялото на актьора е транспортирано за аутопсия. Изследването е установило:

Значително уголемен размер на сърцето;

Тежка стеноза на дясната коронарна артерия;

Умерена стеноза на лявата предна низходяща и лявата циркумфлексна артерия;

Остра пневмония и възпаление на тънките черва (вероятно следствие на исхемични промени, свързани с кардиогенен шок).

Според Американската сърдечна асоциация атеросклеротичната сърдечносъдова болест се причинява от натрупване на плака по стените на артериите и е сред водещите причини за смъртност в световен мащаб.

Във видеоклипове, които Брендън е заснел на терасата си малко преди смъртта си, съдебният лекар отбелязва, че той е „кашлял забележимо“ и е имал „пресипнал глас“ – материали, които потвърждават влошаващото се здравословно състояние на актьора.

Семейството в скръб

Новината за кончината на звездата от „Бъфи, убийцата на вампири“ бе съобщена от семейството му в неговия официален профил в Instagram.

„С разбито сърце споделяме новината за кончината на нашия брат и син Никълъс Брендън. Той почина в съня си от естествени причини. Въпреки че много хора го познаваха с ролите, които вдъхна на екрана през годините, напоследък Никълъс бе открил своята истинска страст в рисуването и изкуството“, се казва в изявлението на близките му.

Семейството допълва, че изкуството му е било едно от най-чистите отражения на неговата същност:

„Не е тайна, че Никълъс имаше своите трудности в миналото, но той приемаше лекарства и терапия, за да се справя със състоянието си, и беше оптимист за бъдещето. Молим за уединение в този труден за нас момент, докато скърбим за загубата и почитаме живота на един човек, който живееше с огромна интензивност, въображение и сърце“.

Предишни здравословни и правни проблеми

През август 2022 г. Брендън бе хоспитализиран след „сърдечен инцидент“ (тахикардия и аритмия), подобен на този, който получава след втората си гръбначна операция година по-рано.

През август 2021 г. негов представител съобщи, че актьорът страда от „дълбоки здравословни проблеми и огромна физическа болка“ по времето, когато му бе повдигнато обвинение за измама с рецепти за лекарства.

Никълъс Брендън стана световноизвестен с ролята си на Зандър Харис в хитовия сериал „Бъфи, убийцата на вампири“, където си партнираше със Сара Мишел Гелар, Алисън Ханигън, Харизма Карпентър и Дейвид Борианас. Телевизионната поредица се излъчваше от 1997 до 2003 г. Участвал е и във филми като Unholy и Coherence.

В месеците преди смъртта си актьорът бе въвлечен в текущи съдебни спорове, включително дело за над $120\ 000$ за незавършени ремонтни дейности в дома му. Само осем дни преди да почине, по време на съдебно изслушване на 12 март, той бе обвинен от изпълнител в лошо отношение към работниците и поставяне на проследяващо устройство (AirTag) на един от подизпълнителите.

