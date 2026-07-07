България

Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 13:01
Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия

Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия
Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики

Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики
Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града
Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата

Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата
Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп
Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането
Бюджет 2026 влиза в НС: Ресорната комисия стартира обсъждането на план-сметката

Бюджет 2026 влиза в НС: Ресорната комисия стартира обсъждането на план-сметката
Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

С амо ден след като България и Турция договориха 15-месечно замразяване на договора между „Булгаргаз“ и турската държавна компания „Боташ“, темата предизвика остри политически реакции в Народното събрание. Управляващите определиха договореното като сериозен успех за страната, докато опозицията настоя за пълна прозрачност по постигнатите договорености и постави въпроси каква цена ще плати България.

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Споразумението беше подписано след срещата между министър-председателя Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Според официалната информация през следващите 15 месеца България ще заплаща само за реално използвания капацитет, вместо досегашните фиксирани такси, като страните ще използват този период, за да договорят окончателни промени по контракта.

Договорът с „Боташ“, подписан през 2023 г., е за срок от 15 години и предвижда България да има достъп до терминалите за втечнен природен газ и турската газопреносна инфраструктура. Още от подписването му той се превърна в една от най-оспорваните сделки в енергийния сектор заради клаузата „плащай или използвай“, по която „Булгаргаз“ дължи значителни суми независимо дали резервираният капацитет се използва. Именно тези условия доведоха до натрупването на сериозни финансови задължения за държавното дружество.

  • Управляващите: Това е пробив за България

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов определи договореното като сериозен успех.

„Първоначалните анонси говорят за сериозен пробив в положителен аспект от икономическа гледна точка за България“, заяви той пред журналисти в парламента.

По думите му договорът е бил сключен при коренно различна международна обстановка – в периода на най-сериозната енергийна криза след спирането на руския газ за Европа.

„Следващите управляващи не пожелаха да променят параметрите му, а предпочетоха да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Румен Радев“, коментира Витанов.

Той изрази увереност, че след публикуването на всички параметри ще стане ясно, че предоговорените условия са в интерес на България.

  • ГЕРБ: Какво е договорено в замяна?

От ГЕРБ-СДС реагираха критично.

Бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че обществото все още не знае какво точно съдържа подписаният протокол.

„Отново сме свидетели как се постигат договорки на тъмно, както беше подписан и договорът с „Боташ“, коментира тя.

Според Петкова, ако договорът действително е бил толкова изгоден, както досега твърдяха управляващите, не би трябвало да има причина той да бъде замразяван.

Тя постави и въпроса какво ще се случи след изтичането на 15-месечния период.

„Какво ще стане с вече натрупаните задължения? Някой ще ги опрости ли, или ще бъдат прехвърлени по друг начин?“, попита Петкова и настоя Министерството на енергетиката да представи подробности по постигнатите договорености.

Замразиха за 15 месеца на договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

  • ДБ: Добре е, че се предоговаря, но на каква цена?

Подобна позиция изразиха и от „Демократична България“.

Ивайло Мирчев заяви, че е положително, че договорът се предоговаря, но според него остава основният въпрос – каква е цената за България.

Той припомни, че според изчисленията преносът на природен газ през „Боташ“ струва значително повече в сравнение с маршрута през Гърция и посочи, че натрупаните задължения на „Булгаргаз“ вече надхвърлят 1 млрд. лева.

„Какво е обещано на Турция, за да стане това нещо? Дали е свързано с инфраструктурни проекти или с нещо друго?“, попита Мирчев.

  • ДПС: Договорът трябва да бъде преразгледан

От ДПС заеха по-умерена позиция.

„Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко действие в тази посока е добро за България“, заяви депутатът Иво Цанев.

  • „Възраждане“ поиска пълна информация

Най-остра беше реакцията на „Възраждане“.

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че според информация, с която формацията разполага, замразяването на договора не е станало без условия.

Той твърди, че по време на разговорите турската страна е поискала отстъпки, свързани с бъдещи инфраструктурни проекти и преноса на електроенергия.

Костадинов обаче призна, че партията не разполага с официално потвърждение на тази информация и ще настоява министър-председателят да представи подробности пред Народното събрание.

Лидерът на „Възраждане“ заяви още, че ако подобни твърдения се окажат верни, партията ще поиска политическа отговорност и ще организира протести.

  • Очакват се подробности по споразумението

Към момента официално е известно единствено, че за срок от 15 месеца България ще плаща само за реално използвания капацитет, а през този период двете страни ще работят по цялостно предоговаряне на договора.

Очаква се през следващите дни Министерството на енергетиката и „Булгаргаз“ да представят повече информация за конкретните параметри на подписания протокол, както и за финансовия ефект от постигнатото споразумение.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, БГНЕС    
Договор с Боташ Булгаргаз Енергетика Природен газ България-Турция Замразяване на договор Политически реакции Народно събрание Румен Радев Опозиция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас и негов служител

Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас и негов служител

България Преди 19 минути

Двамата са обвинени за умишлена безстопанственост по обществена поръчка за над 300 хил. евро

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“: Има загинал и ранени

България Преди 28 минути

Инцидентът е станал между лек автомобил и бус в участък с ремонтни дейности, движението към Варна е пренасочено

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

Свят Преди 1 час

Алиансът ще инвестира в стратегически въздушен транспорт, морско наблюдение и подмяна на остаряващите самолети AWACS

Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон

Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Бременната с трето дете Ан Хатауей заслепи Лондон на световната премиера на филма „Одисея“. 43-годишната звезда обра овациите с безупречен майчински стил, демонстрирайки наедрялото си коремче в елегантна синя рокля с красиви флорални мотиви

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

България Преди 1 час

Според тях механичното намаляване на щата и реалните доходи ще задълбочи кадровата криза и ще се отрази на работата на най-натоварената районна прокуратура в страната

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

България Преди 2 часа

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна

,

Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо

Любопитно Преди 2 часа

Жените на Меси и Роналдо загърбиха дългогодишното съперничество между мъжете си. Антонела Рокуцо благодари публично на Джорджина Родригес за скъп подарък и ѝ пожела успех на Световното

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Свят Преди 2 часа

Анастасия Березовска, която Интерпол издирваше за бруталния атентат, бе открита мъртва край столицата. За убийството ѝ са задържани двама души, като единият от тях е действащ служител на украинското военно разузнаване (ГУР)

<p>Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение</p>

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп заминава за срещата на върха в Анкара с план да съкрати американските войски в Европа. Докато Пентагонът вече изтегля части, европейските лидери спешно готвят милиарди за отбрана, за да спасят съюза от разпад

,

Хитлер, Мусолини, а сега и Тръмп: Когато политиката се намесва във футбола

Любопитно Преди 2 часа

Нападателят Фоларин Балогун бе помилван за Мондиал 2026 след лична молба на Доналд Тръмп до Инфантино. Случаят допълни дългия списък от скандали на световни първенства, белязани от намесата на лидери като Мусолини, Хитлер и Видела

<p>Краят на една ера: Роналдо се разплака и се сбогува със световните първенства</p>

Световното първенство остана единствената непревзета крепост за Кристиано Роналдо

Свят Преди 3 часа

Португалия загуби с 0:1 от Испания, а 41-годишната футболна легенда изигра последния си мач на световно първенство

Френският президент Еманюел Макрон

Бомбени експлозии разтърсиха района около хотела на Еманюел Макрон в Дамаск

Свят Преди 3 часа

Серия от взрове избухна в сирийската столица по време на историческото посещение на френския президент. Силите за сигурност са на крак, а мотивите за атаката в близост до делегацията на Елисейския дворец все още се изясняват

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Свят Преди 3 часа

Причината за смъртта на Бенет, която изпя вокалите в емблематичния мегахит на LMFAO през 2011 г., за момента не се съобщава от нейните близки

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

БезГранично Преди 3 часа

Сигналът се подава през мобилно приложение, а мярката важи и за туристи

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

България Преди 3 часа

Велислава Делчева настоява за оценка на социалните ефекти от финансовата рамка и предупреждава за риск за пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания

<p>СУ избира ректор за периода до ноември 2027 г.</p>

Софийският университет избира ректор за периода до ноември 2027 г.

България Преди 3 часа

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Перата превземат 2026: Защо най-смелите модни икони отново залагат на най-драматичния тренд

Edna.bg

Юлиан Костов продава дома си в морската столица

Edna.bg

Николай Димитров-Хичо и бивша „акула“ блестят на малки вратички

Gong.bg

Синдромът на Хаглунд: или защо Педро Нето скъса задната част на своите футболни обувки

Gong.bg

Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща единствено ако доставя газ през „Боташ“

Nova.bg

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна заплахи за бомби в страната (СНИМКИ)

Nova.bg