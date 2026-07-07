Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

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Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия

С амо ден след като България и Турция договориха 15-месечно замразяване на договора между „Булгаргаз“ и турската държавна компания „Боташ“, темата предизвика остри политически реакции в Народното събрание. Управляващите определиха договореното като сериозен успех за страната, докато опозицията настоя за пълна прозрачност по постигнатите договорености и постави въпроси каква цена ще плати България.

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Споразумението беше подписано след срещата между министър-председателя Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Според официалната информация през следващите 15 месеца България ще заплаща само за реално използвания капацитет, вместо досегашните фиксирани такси, като страните ще използват този период, за да договорят окончателни промени по контракта.

Договорът с „Боташ“, подписан през 2023 г., е за срок от 15 години и предвижда България да има достъп до терминалите за втечнен природен газ и турската газопреносна инфраструктура. Още от подписването му той се превърна в една от най-оспорваните сделки в енергийния сектор заради клаузата „плащай или използвай“, по която „Булгаргаз“ дължи значителни суми независимо дали резервираният капацитет се използва. Именно тези условия доведоха до натрупването на сериозни финансови задължения за държавното дружество.

Управляващите: Това е пробив за България

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов определи договореното като сериозен успех.

„Първоначалните анонси говорят за сериозен пробив в положителен аспект от икономическа гледна точка за България“, заяви той пред журналисти в парламента.

По думите му договорът е бил сключен при коренно различна международна обстановка – в периода на най-сериозната енергийна криза след спирането на руския газ за Европа.

„Следващите управляващи не пожелаха да променят параметрите му, а предпочетоха да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Румен Радев“, коментира Витанов.

Той изрази увереност, че след публикуването на всички параметри ще стане ясно, че предоговорените условия са в интерес на България.

ГЕРБ: Какво е договорено в замяна?

От ГЕРБ-СДС реагираха критично.

Бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че обществото все още не знае какво точно съдържа подписаният протокол.

„Отново сме свидетели как се постигат договорки на тъмно, както беше подписан и договорът с „Боташ“, коментира тя.

Според Петкова, ако договорът действително е бил толкова изгоден, както досега твърдяха управляващите, не би трябвало да има причина той да бъде замразяван.

Тя постави и въпроса какво ще се случи след изтичането на 15-месечния период.

„Какво ще стане с вече натрупаните задължения? Някой ще ги опрости ли, или ще бъдат прехвърлени по друг начин?“, попита Петкова и настоя Министерството на енергетиката да представи подробности по постигнатите договорености.

Замразиха за 15 месеца на договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

ДБ: Добре е, че се предоговаря, но на каква цена?

Подобна позиция изразиха и от „Демократична България“.

Ивайло Мирчев заяви, че е положително, че договорът се предоговаря, но според него остава основният въпрос – каква е цената за България.

Той припомни, че според изчисленията преносът на природен газ през „Боташ“ струва значително повече в сравнение с маршрута през Гърция и посочи, че натрупаните задължения на „Булгаргаз“ вече надхвърлят 1 млрд. лева.

„Какво е обещано на Турция, за да стане това нещо? Дали е свързано с инфраструктурни проекти или с нещо друго?“, попита Мирчев.

ДПС: Договорът трябва да бъде преразгледан

От ДПС заеха по-умерена позиция.

„Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко действие в тази посока е добро за България“, заяви депутатът Иво Цанев.

„Възраждане“ поиска пълна информация

Най-остра беше реакцията на „Възраждане“.

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че според информация, с която формацията разполага, замразяването на договора не е станало без условия.

Той твърди, че по време на разговорите турската страна е поискала отстъпки, свързани с бъдещи инфраструктурни проекти и преноса на електроенергия.

Костадинов обаче призна, че партията не разполага с официално потвърждение на тази информация и ще настоява министър-председателят да представи подробности пред Народното събрание.

Лидерът на „Възраждане“ заяви още, че ако подобни твърдения се окажат верни, партията ще поиска политическа отговорност и ще организира протести.

Очакват се подробности по споразумението

Към момента официално е известно единствено, че за срок от 15 месеца България ще плаща само за реално използвания капацитет, а през този период двете страни ще работят по цялостно предоговаряне на договора.

Очаква се през следващите дни Министерството на енергетиката и „Булгаргаз“ да представят повече информация за конкретните параметри на подписания протокол, както и за финансовия ефект от постигнатото споразумение.