Съдът реши, Льо Пен е виновна, но може да стане президент на Франция

П арижкия апелативен съд обяви лидерът на френската крайна десница Марин Льо Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства, предаде "Франс прес".

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност. Това обаче прави възможно нейното явяване на президентските избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес, тоест от 31 март 2025 г. и вече е изтекъл.

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Решението на Апелативния съд предвижда общо 45-месечна забрана за кандидатиране и заемане на избираема длъжност, но от тях ефективни са само 15 месеца, а останалите 30 месеца са условни, отбелязва "Франс прес".

Апелативният съд обяви и присъда от три години затвор за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна.

Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.

Парижкият апелативен съд постанови днес също така партията на Льо Пен "Национален сбор" да плати глоба от 2 милиона евро за причинени вреди заради неправомерно използване на европейски средства. От тази сума 1 милион евро са условни, тоест ще се дължат само при последващо нарушение.

„Политическа смърт“ за Марин льо Пен

Миналата сряда Марин Льо Пен заяви, че ако бъде осъдена на носене на електронна гривна, то тя може и да не се кандидатира за президент.

"Когато си кандидат за президент, трябва да бъдеш напълно свободен в движенията си. Това няма как да стане, ако носиш електронна гривна", каза тогава Льо Пен в интервю за френската медия Ел Се И.

Днешното решение на парижкия Апелативен съд е ключов етап в дългогодишната съдебна битка, която определя политическото бъдеще на Марин Льо Пен. Делото се основава на обвинения, че в периода между 2004 г. и 2016 г. партията на Льо Пен "Национален сбор" (тогава "Национален фронт") е използвала неправомерно средства от Европейския парламент. Според прокуратурата, средства, предназначени за заплащане на парламентарни асистенти в Брюксел, са били пренасочвани към партийни служители, работещи във Франция. Ключов момент в развитието на случая беше първоинстанционната присъда от 31 март 2025 г. Тогава съдът в Париж призна Льо Пен за виновна и ѝ наложи тежко наказание.

Постановената тогава забрана да заема изборни длъжности за 5 години, която влезе в сила незабавно, постави под въпрос участието ѝ в бъдещите президентски избори и беше определена от самата нея като "политическа смърт". Решението веднага беше обжалвано от Льо Пен и нейния юридически екип. Така че днешната присъда може да се разглежда като победа за лидера на френската крайна десница.