Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Какво представлява гама-хидроксибутиратът?

31 март 2026, 08:25
П рокуратурата повдигна 17 обвинения срещу бившия председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, модела Анастасиус Михайлидис, актьора Росен Белов и бившия участник във френския легион Симеон Дряновски. Освен за принуда те ще отговарят и за блудство и за създаване на порнографски материали с непълнолетни. 

Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев“: Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали

За първи път у нас разследващите са открили и данни за употреба на т.нар. „наркотик на изнасилвача“.

"Случаят е от септември миналата година. Делото е образувано по сигнал на пострадалия. След като успява да избяга от адреса, на който се е разиграла случката, той се озовава на тераса на съседен имот. От там успява да се свърже със свои близки. Майка му впоследствие подава сигнал до органите на МВР, откъдето започва и разплитането на случая". Това обясни пред NOVA прокурорът в Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Развитие по случая "Хасърджиев": Внасят обвинение за умишлено заразяване на хора с ХИВ и венерически болести

По думите на наблюдаващия прокурор пострадалият млад мъж се е озовал на адреса с такси, поръчано му от един от обвиняемите, след като са се уговорили в "специфично приложение за подобен тип комуникация".

"Доброволно е отишъл. Там е била използвана принуда спрямо него с цел сломяване на волята му и склоняване към употреба на наркотични вещества, за да може  впоследствие да бъдат осъществени блудствени действия с негово участие", подчерта обвинителят. 

Формата на принуда е включвала както заплаха с оръжие за живота на пострадалия, така и физическа сила.

"Има данни, че е бил и връзван", заяви Коджаниколов. 

Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

По отношение на един от използваните наркотици прокурорът обясни, че става дума за GHB (гама-хидроксибутират).

"Това е дрога, известна още като „наркотика на изнасилвача“. Това вещество е изключително опасно и неслучайно се използва при полови престъпления". 

Причината да бъде избран точно този вид наркотик не е случайна, твърди обвинителят. Дрогата обичайно е в течна форма, без мирис и вкус, което я прави изключително подходяща за примесване с други напитки. Пострадалият не е знаел какво му се подава. Видял е, че към напитката му се добавя нещо.

"Наркотикът действа бързо върху централната нервна система и поставя човека в състояние, в което не е способен да се съпротивлява. Освен това се разгражда сравнително бързо в организма, което затруднява разследването. Освен GHB бяха установени и други вещества - кокаин и амфетамин", заяви Коджаниколов. 

Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"

По делото е установено, че един от обвиняемите, който има специфично образование, е отговарял за набавянето и дозирането им.

"Това е важно, защото GHB лесно може да бъде предозиран и да доведе до фатален изход. В някои държави - като САЩ, той се счита за изключително опасен и е приравнен към фентанила. В България е включен в списък 3, което означава по-ниска степен на контрол, тъй като има и широко индустриално приложение. Той може да се получи под формата за препарат за бита - включително онлайн", подчерта прокурорът. 

