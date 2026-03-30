Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

С офийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени в принуда, при която е използвано оръжие.
Очаква се държавното обвинение да даде повече информация за отделните престъпления, извършени от групата.
По информация на NOVA става въпрос за над 15 случая на блудство, принуда и разпространение на дрога.
Станимир Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.