Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев": Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали

По случая има повдигнати общо 5 обвинения

Обновена преди 1 час / 30 март 2026, 06:49
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици
Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия
Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса
Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица
Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове
Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините
Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци
Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

С офийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу Станимир Хасърджиев и още трима души по разследване за тежки престъпления, включително принуда, извършена с използване на оръжие.

Освен Хасърджиев, сред обвиняемите са Анастасиус Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски.

Какво сочат обвиненията

Според прокуратурата четиримата са обвинени в извършване на сексуално насилие, включително принуда към полови контакти, както и в използване на различни видове наркотични вещества.

По данни на разследването част от наркотиците са били използвани за склоняване и улесняване на извършването на престъпления спрямо пострадали лица.

Срещу обвиняемите са повдигнати общо пет обвинения, сред които:

  • принуда с използване на оръжие
  • сексуално насилие
  • държане, създаване и разпространение на порнографски материали, включително с участие на непълнолетни
  • незаконно притежание на боеприпаси и боравене с огнестрелно оръжие

Разследващите съобщават още за установен риск от заразяване с венерически заболявания, като при един от обвиняемите са открити два вида инфекции.

Сигнали и доказателства

По случая са подавани многократни сигнали от съседи и хора, посещавали адреса, включително и за присъствие на непълнолетни. Според информацията на мястото са се организирали партита с употреба на наркотици, които са създавали сериозен дискомфорт за живеещите в района.

Събраните доказателства са оформени в 16 тома съдебни материали, които вече са потвърдени и предстои да бъдат разгледани от съда, предаде NOVA.

Случаят стана публично известен през декември миналата година, когато 20-годишен младеж подава сигнал, че е бил държан против волята си в жилище, свързано с един от обвиняемите.

Последвалата операция доведе до задържането на четиримата и започване на мащабно разследване. Случаят предизвика силен обществен отзвук заради тежестта на обвиненията, както и заради твърденията за участие на повече от едно лице и евентуално системен характер на действията.

Очаква се съдът да прецени събраните доказателства и да насрочи първите заседания по делото.

Източник: NOVA    
По темата

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Наистина ли има втори Сфинкс под пирамидите в Гиза? Отговарят археолозите

Наистина ли има втори Сфинкс под пирамидите в Гиза? Отговарят археолозите

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Последни новини

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Парламентарни избори Преди 21 минути

До момента са задържани 95 лица, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев

<p>&quot;Орбановите шпиони ме преследваха&quot;: Политически трилър в Будапеща</p>

"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

Свят Преди 24 минути

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му“, след негови разкрития за тайни разговори

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Парламентарни избори Преди 52 минути

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

<p>Предупреждение за опасни &bdquo;разрушителни&ldquo; градуси през седмицата на Пълнолунието</p>

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Любопитно Преди 1 час

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност“ и „отговорност на пътя“

<p>Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до &quot;Божи гроб&quot;</p>

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Свят Преди 1 час

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

<p>Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата</p>

Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата

Любопитно Преди 1 час

Принцеса Шарлийн от Монако бе в бяло при папата заради католическия обичай privilège du blanc, докато останалите кралски дами бяха в черно, тъй като това право важи само за съпруги и монарси на католически държави

<p>&quot;Не ме карай да те преследвам&quot;: Как руските служби вербуват и контролират информатори</p>

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Свят Преди 1 час

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

<p>Индустрия и превозвачи искат спешни компенсации заради войната в Близкия изток</p>

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

България Преди 1 час

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

България Преди 2 часа

Събитието е от световен мащаб, като се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Свят Преди 2 часа

Москва го обвини и в опит за събиране на информация за руската икономика

Стела Димитрова - Майсторова, майка на Ивайло Калушев

Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

България Преди 2 часа

Близо два месеца след черния 1 февруари, когато започна разкриването на трагедията „Петрохан - Околчица“, Стела Майсторова се обърна към властите и разказа за „четирите епизода от прекършения живот“ на малкия Ники и приятелите му

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Свят Преди 2 часа

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Любопитно Преди 2 часа

Големият проблем с „Бротокс“ – и останалите козметични процедури при мъжете – е, че те увековечават опасната илюзия, че младостта е единственото нещо, което има значение

<p>&quot;Интуицията&quot; на Тръмп го подведе в Иран</p>

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Свят Преди 2 часа

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Edna икона на 58: Селин Дион и уроците, които ни оставя

Edna.bg

Мона с нов приз, Gen Z фолклор “прегръща” предстоящия й концерт

Edna.bg

Наско Сираков с официална позиция за собствеността на Левски

Gong.bg

Легенда на Тотнъм пое отбор от петото ниво на английския футбол

Gong.bg

Делото “Хасърджиев”: Блудство с непълнолетни, партита с наркотици и порнографски материали

Nova.bg

Премиерът и министри са на посещение в Украйна

Nova.bg