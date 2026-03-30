Шокиращи разкрития по случая „Хасърджиев“: Блудство с непълнолетни, партита с дрога и порнографски материали

С офийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу Станимир Хасърджиев и още трима души по разследване за тежки престъпления, включително принуда, извършена с използване на оръжие.

Освен Хасърджиев, сред обвиняемите са Анастасиус Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски.

Какво сочат обвиненията

Според прокуратурата четиримата са обвинени в извършване на сексуално насилие, включително принуда към полови контакти, както и в използване на различни видове наркотични вещества.

По данни на разследването част от наркотиците са били използвани за склоняване и улесняване на извършването на престъпления спрямо пострадали лица.

Срещу обвиняемите са повдигнати общо пет обвинения, сред които:

принуда с използване на оръжие

сексуално насилие

държане, създаване и разпространение на порнографски материали, включително с участие на непълнолетни

незаконно притежание на боеприпаси и боравене с огнестрелно оръжие

Разследващите съобщават още за установен риск от заразяване с венерически заболявания, като при един от обвиняемите са открити два вида инфекции.

Сигнали и доказателства

По случая са подавани многократни сигнали от съседи и хора, посещавали адреса, включително и за присъствие на непълнолетни. Според информацията на мястото са се организирали партита с употреба на наркотици, които са създавали сериозен дискомфорт за живеещите в района.

Събраните доказателства са оформени в 16 тома съдебни материали, които вече са потвърдени и предстои да бъдат разгледани от съда, предаде NOVA.

Случаят стана публично известен през декември миналата година, когато 20-годишен младеж подава сигнал, че е бил държан против волята си в жилище, свързано с един от обвиняемите.

Последвалата операция доведе до задържането на четиримата и започване на мащабно разследване. Случаят предизвика силен обществен отзвук заради тежестта на обвиненията, както и заради твърденията за участие на повече от едно лице и евентуално системен характер на действията.

Очаква се съдът да прецени събраните доказателства и да насрочи първите заседания по делото.