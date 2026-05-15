Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

С лужители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана операция са задържани двама души и две превозни средства, съобщи заместник-директорът старши комисар Дарин Костов.

1,3 млн. къса цигари без бандерол задържа МВР

По думите му акцията е част от приоритетите на Министерството на вътрешните работи и на ГДБОП.

В рамките на операцията са спрени лек автомобил и товарен автомобил, в които са открити контрабандните цигари. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник.

„Колегите от сектор „Контрабанда“ работят по случая“, посочи Костов.

В Русе пресякоха контрабанден канал за цигари от Гърция

Той уточни, че са установени над 300 бокса цигари. Предстои започването на процесуално-следствени действия, като не се изключва установяването и на други хора и адреси, свързани със случая.

По случая се осъществява и обмен на информация със съседни държави.