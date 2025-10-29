Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

О ставиха в ареста д-р Станимир Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Съдът прецени, че те като личности и деянията им са обществено опасни.

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

Според съда няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Освен това в дома на доктор Хасърджиев са намерени наркотици. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.

Решението е окончателно.

При изключително засилена съдебна охрана, в залата бяха доведени д-р Станимир Хасърджиев и бившия член на Френския легион Симеон Дряновски. Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като е бил коментиран интимният живот на замесените в случая.

„Заради това, че съм подал сигнал срещу член на Надзорния съвет на НЗОК. Това е. Заради Андрей Дамянов. Не съм докосвал това момче и това ще го докажа”, заяви Станимир Хасърджиев.

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

Малко по-късно той отрече в дома му да има наркотици.

„Аз помагам на хора, които са зависими, и поради тази причина домът ми винаги е бил отворен за такива хора”, заяви д-р Хасърджиев.

В дома му 4 месеца е живял гръцкият модел Анастасиос Михаилидис. Той също е част от обвинените. И казва, че партита с дрога в апартамента били практика. „Доколкото съм запознат, той е признато зависим към метаамфетамин. Той си го е казвал, да”, заяви Анастасиос Михаилидис.

По думите му пострадалото 20-годишно момче дошло доброволно. Било доведено от актьора Росен Белов, когото той виждал за пръв път.

„Аз бях вътре в апартамента. Дойдоха доброволно. Започнаха да си правят наздравици. Въпросният пострадал изкара даже наркотици от негова страна. Кокаин, взе да си прави нещо на масата, да употребява”, каза Михаилидис.

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Той твърди, че си е тръгнал половин час след началото на партито. И отрича по време на забавленията, на които той е присъствал, да са били използвани принуда или оръжие.

„Не съм видял пистолет. Френският легионер, ако е имал нещо в него, той явно властите знаят по-добре. Аз не мога да кажа”, заяви Михаилидис.

„Използвали са огнестрелно оръжие за заплаха. Целта е била да го склонят към блудствени действия с четиримата”, заяви прокурор Кънчо Димитров.

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

Бившия член на Надзорния съвет Андрей Дамянов, който беше споменат от Хасърджиев като причина за разследването, обясни пред NOVA, че всъщност сигналът е от него срещу Станимир Хасърджиев.

„Срещу мен и към настоящия момент няма нито граждански дела заведени, нито пък наказателни. Ако има такова нещо, аз щях да съм първият, който знае, че срещу има нещо заведено”, заяви адвокат Андрей Дамянов, бивш член на Надзорния съвет на НЗОК.