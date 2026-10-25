Избраха четиримата членове на ВСС от квотата на прокурорите

Ч етиримата членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите вече са избрани. Това са:

Пламен Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура с 556 гласа

Ивайло Володиев Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура–Кюстендил с 496 гласа

Ивайло Борисов Ангелов - прокурор в Апелативна прокуратура–София с 491 гласа

Красимира Алексиева Филипова - прокурор във Върховна касационна прокуратура с 442 гласа

Решението за избора не е окончателно и подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Гласували днес са 1313 прокурори от общо 1567, включени в списъка на действащите прокурори. Общият брой на действителните гласове, според протоколите на избирателните секции с данните от гласуването с хартиени бюлетини е 1308. Недействителните бюлетини са 12.

От комисията посочиха, че тъй като няма нито един от 25-е кандидати, който да е събрал повече от половината действителни гласове, според Закона за съдебната власт за избрани се считат четиримата получили най-голяма подкрепа.

По-рано днес приключи повторното гласуване за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Магистратите гласуваха за четирима членове на ВСС, като те трябваше да бъдат избрани от общо 25 кандидати.

Днес се проведе балотаж, тъй като във вчерашния ден нито един кандидат за член на ВСС от квотата на прокурорите не успя да получи необходимия брой гласове, за да бъде избран.

Кандидатите за членове на ВСС бяха 25, а право на глас имаха 1567 прокурори. Активността в събота беше висока и гласуваха 1363 магистрати. На първия тур четиримата прокурори с най-много гласове бяха: Пламен Петков (479); Ивайло Илиев (400); Красимира Филипова (365); Добринка Калчева (337)

След приключване на гласуването ВСС организира във всяка избирателна секция публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност, броя на гласовете, подадени за всеки кандидат, както и съставянето, прочитането и публичното обявяване на протокола, опаковането и запечатването на изборните книжа и материали. Видеозаснемането и видеонаблюдението на този процес ще се излъчва чрез интернет сайта на ВСС, както и на интернет страницата на БТА.