След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

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С офийският градски съд е отменил наложената парична гаранция на доставчика Димитър Давидов, който беше задържан след инцидент с депутата от „Демократична България“ Ивайло Мирчев. Новината беше съобщена на брифинг от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който определи случая като „фарс“.

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„Господин Давидов получи удовлетворение на своята жалба. Определената гаранция беше премахната. Най-важното е, че съдът казва, че деянието, за което е бил задържан и му е наложена гаранция, не е съставомерно, тоест няма извършено престъпление“, заяви Костадинов.

По думите му оттук нататък предстои да стане ясно какви ще бъдат последващите действия на прокуратурата.

„Всички станахме свидетели на този фарс“, коментира лидерът на „Възраждане“, цитиран от NOVA.

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Давидов: Очаквам извинение

След решението на съда Димитър Давидов заяви, че очаква публично извинение от Ивайло Мирчев.

„Искам извинения във връзка със случилото се и с моето неправомерно задържане“, каза той пред журналисти.

Давидов уточни, че след инцидента не е разговарял с народния представител от „Демократична България“. Той отрече между двамата да е имало физическа саморазправа.

„Не мога да кажа, че е имало съпротивление или опит за нанасяне на удар нито от моя, нито от негова страна“, посочи той.

По думите му случаят не е довел до загуба на работното му място. Давидов благодари на хората, които са го подкрепили през последните седмици, като специално отбеляза помощта на представители на „Възраждане“, включително за осигуряването на правна защита.

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Той коментира и появилите се твърдения, че е бил под въздействието на алкохол или наркотични вещества.

„Бях на работа и няма как да употребявам алкохол. Бяха извършени всички стандартни проверки“, заяви Давидов.

Според него, след като е разбрал, че е издирван от органите на реда, сам е отишъл в Четвърто районно управление, за да даде обяснения по случая.

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На въпрос защо е напуснал мястото на инцидента, той обясни, че е трябвало да продължи с работните си ангажименти.

Казусът придоби широка публичност, след като през юни между Ивайло Мирчев и Димитър Давидов възникна конфликт на столична улица.

Според първоначалната информация депутатът е подал сигнал до полицията след спор с водач на автомобил за доставки. Последва задържането на Давидов и образуването на производство, което предизвика политически реакции и взаимни обвинения между представители на различни партии.

Случаят бързо се превърна в тема на обществен дебат, като от „Възраждане“ обявиха, че оказват подкрепа на Давидов и поставиха под съмнение основанията за действията на правоохранителните органи.

От своя страна Ивайло Мирчев заяви след инцидента, че е действал съобразно закона и е сигнализирал компетентните органи за случилото се.

Политически реакции

По време на брифинга Костадин Костадинов защити действията на Давидов и заяви, че според него не е имало причина той да остава на мястото след приключването на инцидента.

„Не е извършено пътнотранспортно произшествие, няма инцидент, няма деяние, което да изисква той да стои там“, каза лидерът на „Възраждане“.

Според него последствията от случилото се са имали и финансово отражение върху работата на доставчика.

„Това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен български работник. Извинението е най-малкото, което може да направи“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ отправи и политически критики към депутата от „Демократична България“, като заяви, че според него Мирчев трябва да се оттегли от ръководния си пост в парламентарната група и от политиката.

„Това беше пореден сблъсък между един властимащ и един обикновен човек. Властимащият демонстрира арогантност, високомерие и презрение към един български работник, който в момента иска единствено извинение“, каза още Костадинов.

Към момента няма публична реакция от страна на Ивайло Мирчев по повод решението на Софийския градски съд.