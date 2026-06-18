България

Инвазия или природен феномен: Хиляди пеперуди превзеха страната

В някои райони навлизат масово в жилищни сгради и обществени пространства, предизвиквайки притеснение

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С връхпопулация на пеперуди се наблюдава в редица населени места в страната, сред които Стара Загора, Пловдив, Сливен и Велико Търново. Насекомите се виждат както през деня, така и през нощта, а в някои райони навлизат масово в жилищни сгради и обществени пространства, предизвиквайки притеснение сред хората, съобщава NOVA.

По думите на главния асистент в Тракийския университет в Стара Загора Донка Рашева, явлението не представлява инвазия на чужд вид, а е резултат от рязко увеличаване на числеността на местна мигрираща пеперуда. Видът се среща естествено у нас, но към местните популации се присъединяват и екземпляри, мигриращи от Северна Африка и Южна Европа.

Според ентомолога настоящата свръхпопулация, известна още като каламитет, е следствие от съчетанието на благоприятни климатични условия. Температурата и влажността са създали оптимална среда за развитието на вида, което се случва сравнително рядко. Рашева обясни, че при насекомите подобни процеси често имат цикличен характер и могат да се наблюдават през период от 10 до 15 години.

Експертът успокои, че пеперудите не представляват опасност за хората. Те не жилят, не хапят и не отделят токсини. Гъсениците също не са от видовете, които причиняват алергични реакции чрез окосмяване или отровни вещества. Единственият проблем е дискомфортът, който насекомите създават, особено за хората с фобии към насекоми.

Въпреки че в някои населени места се обсъжда или вече се извършва пръскане срещу пеперудите, специалистите не препоръчват подобни мерки. В растителната защита не се провеждат третирания срещу възрастните пеперуди, тъй като те не нанасят вреди и са естествена част от екосистемата.

В момента насекомите са привлечени от цъфтящите липи, които им осигуряват обилен източник на нектар. Именно това обяснява струпването им около дърветата в градските паркове и улици. След храненето си пеперудите ще преминат към размножителния си цикъл, ще снесат яйца и ще дадат начало на ново поколение.

По данни на учените този вид развива между три и четири поколения годишно в България, което означава, че присъствието му ще се усеща и през следващите седмици.

Специалистите предупреждават, че макар настоящата пеперуда да е безвредна, благоприятните климатични условия могат да доведат и до увеличаване на популациите на други видове, част от които са способни да нанасят щети на земеделските култури. 

Източник: NOVA    
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