България

Само за месец: МВР и прокуратурата с ръст на ударите срещу наркоразпространението

През месец май са образувани 985 разследвания и са арестувани над 1000 души

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 10:01
Само за месец: МВР и прокуратурата с ръст на ударите срещу наркоразпространението
Източник: iStock photos/Getty images

Б роят на разследванията и задържаните за престъпления, свързани с наркотици, е нараснал през май. Това показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР, което подпомага разследването на случаи, свързани с наркотрафик и нелегална миграция.

През периода от 1 до 31 май са образувани 985 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества. За сравнение, през април техният брой е бил 783.

Увеличение има и при задържаните лица. През май са арестувани 1088 души, докато месец по-рано те са били 905.

От прокуратурата посочват, че при проведените акции са открити различни видове наркотични вещества. Само за един месец са иззети над 362 килограма марихуана, повече от килограм фентанил, както и други наркотици и вещества, използвани за производството им.

  • Над килограм фентанил открит при акция в София

Сред по-значимите случаи през месеца е специализирана полицейска операция в столицата.

При претърсване на жилище, обитавано от 52-годишна жена, разследващите са открили над килограм чист фентанил, повече от 10 килограма вещества за смесване и разреждане на наркотика, около 340 грама марихуана и 47 грама кокаин.

На място са намерени и множество пликове и материали, използвани за разфасоване и подготовка на наркотиците за разпространение.

Фентанилът е сред най-опасните синтетични опиоиди и през последните години е в центъра на вниманието на правоохранителните органи в много държави заради високия риск от свръхдоза и фатални инциденти.

  • Разкрита оранжерия с близо 1000 растения канабис

В края на май при друга полицейска операция в Добричко е разкрита незаконна оранжерия за отглеждане на канабис.

В село Челопечене служители на реда са открили 924 растения от рода на конопа в различен етап на развитие. Иззети са и над 3 килограма готова марихуана, както и оборудване, използвано за отглеждането на растенията.

  • Стотици осъдителни решения за наркотрафик и каналджийство

По данни на прокуратурата през май са влезли в сила 334 съдебни акта по дела за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Освен това са постановени още 100 окончателни съдебни решения по случаи на незаконно превеждане на мигранти през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават незаконно през България.

  • Кораб с мигранти засечен край Резово

Сред по-сериозните случаи, свързани с нелегалната миграция, властите посочват задържането на риболовен кораб с турски флаг край нос Резово.

Плавателният съд е бил управляван от турски гражданин, а на борда му са открити 15 мигранти от Афганистан, Еритрея, Египет и Сомалия.

  • Арест във Варна за продажба на райски газ на непълнолетни

Само преди дни във Варна беше задържан и 26-годишен мъж, заподозрян, че е продавал диазотен оксид, по-известен като райски газ, на непълнолетни.

Случаят е част от засилените проверки срещу незаконната продажба на вещества, които могат да представляват риск за здравето на младите хора.

Според данните на прокуратурата и МВР тенденцията показва активизиране както на правоохранителните органи, така и на разследванията, свързани с наркотици и нелегална миграция в страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура на Р България    
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