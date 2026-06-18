България

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

Решението беше подкрепено от 184 народни представители

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 11:13
Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни
Източник: БТА

Д епутатите приеха процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупцията.

Решението беше взето със 184 гласа „за“ и 14 „против“ (ДПС).

Съгласно приетите правила срокът за номиниране на кандидати е седем дни от приемането им. Първоначално беше предвиден тридневен срок, но при обсъждането в пленарната зала той беше увеличен.

Предложението за удължаване направи председателят на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народното събрание Димитър Балев от „Прогресивна България“, като то беше подкрепено от мнозинството със 182 гласа „за“, 14 „против“ и без „въздържал се“.

„Господин Балев приятно ме изненада с това увеличение на срока от три на седем дни, което е много разумно“, коментира Велислав Величков от „Продължаваме промяната“.

Той предложи срокът за становища по концепциите на кандидатите и за въпроси също да бъде удължен от пет на седем дни. Предложението беше прието от народните представители.

Съгласно процедурните правила кандидатите за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) трябва да бъдат магистри по право, с най-малко 10 години юридически стаж и добри нравствени качества. Изисква се и възраст, която да позволява завършване на петгодишния мандат преди навършване на 65 години.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни тази година. Според него Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще излъчат по един член на комисията, а Народното събрание и президентът също ще имат свои представители.

В едномесечен срок ресорната парламентарна комисия трябва да проведе изслушвания на кандидатите, след което Народното събрание ще избере член на антикорупционния орган.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Теодора Цанева    
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