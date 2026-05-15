Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

„Нуждаеш ли се от Бангаранга в своя живот?“: Смях зад кулисите - Дара изненада оператор на „Евровизия“

Какво означава „справедлива цена“ и може ли държавата да контролира поскъпването на храните

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.05.2026 г. около 20,10 - 20.20 часа в София, обвиняемият нанесъл удар с ръка в лицето на депутата от "Да, България" Ивайло Мирчев, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

Освен това задържаният е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, по време на движение с управлявания от него лек автомобил марка "Опел" се засилил срещу стоящия на пътното платно Мирчев, след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му.

По случая е образувано досъдебно производство.

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.