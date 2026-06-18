Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

Ж ена на 55 години от София е намерена мъртва край пътя за село Тополница, община Дупница, съобщи "24 часа". Сигналът е подаден в сряда, малко след 17:00 часа, в Районното управление на полицията в Дупница.

Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че трупът е на жена, родом от столицата. При първоначалния оглед не са открити видими следи от насилие по тялото.

Трупът е откаран за аутопсия в болница в Кюстендил. Образувано е досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

Местопроизшествието е посетено от следовател и експерти. Разследването продължава, като се изясняват причините за смъртта на жената.

Ден по-рано пък в ОДМВР - Кюстендил е постъпил сигнал за намерен труп на мъж в землището на с. Пелатиково. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, следи от насилие не са установени. Починалият е 61-годишен жител на селото.