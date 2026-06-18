България

Трима са пострадали, сред които и 17-годишно момиче, при катастрофата между два трамвая в София

Те са преминали подробни прегледи и изследвания в "Пирогов"

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 10:07
Трима са пострадали, сред които и 17-годишно момиче, при катастрофата между два трамвая в София
Източник: БГНЕС

Т рима души са пострадали при катастрофата между два трамвая, която стана в сряда на кръстовището на булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков" в София, съобщиха от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

Сред ранените са 63-годишна жена, 23-годишен мъж и 17-годишно момиче. Те са преминали подробни прегледи и изследвания в лечебното заведение.

От "Пирогов" уточняват, че и тримата са без опасност за живота.

Инцидентът стана в сряда, 17 юни, малко преди 13:00 часа на едно от най-оживените кръстовища в столицата между мотриси по линии 10 и 18. Движението беше сериозно затруднено.

Кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ е сред важните транспортни възли в западната част на София. През него ежедневно преминават хиляди пътници, а районът се обслужва от няколко линии на градския транспорт.

Трамвайният транспорт е сред най-натоварените компоненти на системата на градския транспорт в София. Всеки ден десетки хиляди жители и гости на столицата използват трамвайните линии за придвижване между различните квартали на града.

Линия 10 свързва западните райони на София с централната градска част, докато линия 18 обслужва едни от най-гъсто населените квартали в столицата. Именно поради интензивния трафик по тези маршрути дори краткотрайни прекъсвания могат да доведат до сериозни затруднения за пътниците.

През последните години Столична община и „Столичен електротранспорт“ инвестират в обновяване на трамвайната инфраструктура и подвижния състав с цел повишаване на безопасността и надеждността на услугата. Въпреки това инциденти между релсови превозни средства продължават да се случват, макар и сравнително рядко.

Очаква се след приключване на проверката компетентните органи да оповестят повече информация за причините, довели до сблъсъка, както и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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