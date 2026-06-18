Йотова: Психичното здраве трябва да бъде глобален приоритет

С ветът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет, каза президентът Илияна Йотова при откриването в София на 16-ата Международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психичноздравните услуги (ENMESH).

"Истинското лидерство и зрялост на една нация се измерват с грижите за тези, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими", каза държавният глава.

Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки шест души живее с някакво психично заболяване.

„Тази тревожна статистика поставя въпроса как да се преодолее тази, за съжаление, вкоренена човешка стигма - обществена стигма, която превръща психичното страдание в изолация, принуждавайки хората да крият болката си вместо да търсят помощ. Обществото е свикнало да приема с лекота една счупена кост, но, като че ли се страхува и някак си бяга от това да приема счупената душа“, каза Илияна Йотова.

По думите ѝ, когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но, когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или бива изолиран от "стената на мълчанието".

"Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума", заяви президентът.

"Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от ранна възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето", каза Йотова.

"Решаваме глобални кризи, извършваме технологични революции, но в изтощителното ни ежедневие забравяме най-важното - усещането за цялост и за личност", каза още държавният глава.

"Живеем в епоха на безпрецедентен парадокс. Свързани сме с целия свят чрез екрана, който носим в джобовете си, но сме по-самотни от всякога. Докосваме се до перфектни дигитални образи, докато вътрешните ни образи и вътрешните ни светове често се разпадат", каза още Илияна Йотова.

"Психичното здраве не е лукс за избрани и не е тема, запазена само за кабинетите на психотерапевтите. То е въздухът, който диша нашето общество. Ако искаме да градим свят на иновации, сигурност и прогрес, първо трябва да излекуваме наранените човешки души", заяви президентът.

Форумът, който ще продължи до 20 юни, тази година е посветен на темата за преосмисляне на психичното здраве във време на промяна и се очаква да събере над 250 експерти, учени и практици от Европа и света.