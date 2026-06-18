Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

Ч етири пътнотранспортни произшествия с пострадали са регистрирани в рамките на едно денонощие в област Добрич, съобщиха от полицията.

Възрастна шофьорка блъсна пешеходка в Добрич

Най-сериозният инцидент е станал вчера, когато лек автомобил, управляван от 72-годишна жена, е излязъл от пътя и се е ударил в електрически стълб. Вследствие на сблъсъка е паднало електрическо табло, което е ударило две 16-годишни момичета, намиращи се в близост.

Двете тийнейджърки са прегледани в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич и след оказана медицинска помощ са освободени за домашно лечение. Шофьорката е транспортирана в болница във Варна, където е настанена с три счупени ребра. По случая е образувано досъдебно производство.

Млада жена е с опасност за живота след катастрофа край Добрич

Друг инцидент е станал около 10:40 часа на граничния контролно-пропускателен пункт „Дуранкулак“. По първоначални данни румънска гражданка, управляваща лек автомобил, не е пропуснала движещ се по път с предимство велосипедист, също румънски гражданин. Последвал е сблъсък, при който колоездачът е пострадал.

Мъжът е получил медицинска помощ в Добрич и е освободен за домашно лечение. По случая също е образувано досъдебно производство.

Жена загина при преобръщане на автомобил край Генерал Тошево

Малко след обяд, около 12:15 часа, в Добрич е станала катастрофа с участието на дете. На пешеходна пътека на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Александър Стамболийски“ автомобил е блъснал 13-годишно момче.

След медицински преглед е установено, че детето е получило леки наранявания и охлузвания. То е освободено за домашно лечение.

Инцидент с тротинетки в Добрич, пострадаха деца

Още едно произшествие е регистрирано рано сутринта на кръстовището между булевард „Добруджа“ и улица „Цар Петър“ в областния град. Около 6:30 часа 65-годишен мотоциклетист е загубил контрол над управляваното от него превозно средство и е паднал на пътното платно.

При извършената проверка е установено, че мъжът е шофирал с 0,99 промила алкохол в кръвта. Той е транспортиран за лечение в болница във Варна с фрактура на таза.

По всички случаи се водят разследвания, които трябва да изяснят точните причини за възникването на инцидентите.

Пътната безопасност в област Добрич е обект на многократни институционални интервенции след поредица от тежки инциденти, които налагат затягане на мерките за контрол.

През септември 2008 г., след катастрофа на бул. „25 септември“, при която загинаха трима младежи, Областната дирекция на МВР инициира засилени проверки за неправоспособни водачи и скоростен режим, което доведе до по-строг мониторинг в градската зона.

През годините фокусът върху превенцията се насочи към опасните участъци от републиканската пътна мрежа. След поредицата от фатални инциденти през май 2018 г. на пътя Добрич – Балчик, където загина мъж при удар в крайпътно дърво, Областната дирекция на МВР започна реализацията на „План за пътна безопасност на територията на област Добрич“.

Този план включваше не само засилено полицейско присъствие, но и предписания за обезопасяване на критични завои и растителност по протежението на пътните артерии с висока концентрация на произшествия.

Последващият случай от 2021 г. край село Хитово, при който челен удар отне живота на 34-годишна жена и остави дете с черепно-мозъчна травма, принуди регионалните служби да актуализират протоколите си за реакция при ПТП.

В отговор на зачестилите сблъсъци с участие на уязвими участници в движението, през 2024 г. бяха въведени допълнителни превантивни кампании, насочени към водачи в напреднала възраст и мотоциклетисти, с цел ограничаване на инцидентите, произтичащи от несъобразена скорост и загуба на контрол над превозното средство.