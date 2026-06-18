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Парижките летища пред парализа за ден

МВнР предупреждава за закъснения на полети от CDG, Орли и Льо Бурже

18 юни 2026, 10:16
Парижките летища пред парализа за ден
Източник: iStock/Getty Images

В ъзможни са затруднения в обслужването на летищата във френската столица Париж на 18 юни. Това предупредиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

За 18 юни, четвъртък, е насрочена еднодневна стачка на част от обслужващия персонал на летищата Шарл дьо Гол (CDG), Орли (Orly) и Льо Бурже (Le Bourget) в Париж. Възможни са закъснения на полети, по-дълго време за преминаване през летищните проверки, забавяне при обработката на багажа и евентуални промени в разписанията на някои авиокомпании.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи във Франция или планиращи пътуване до страната, да следят актуалната информация чрез официалните интернет страници на летищата, авиокомпаниите и платформите за проследяване на полети в реално време, както и да предвиждат повече време за летищен трансфер.

  • Какво се случва на 18 юни

Наземният персонал излиза в еднодневна стачка на 18 юни 2026 г. 

Стачкуващите служители отговарят за ключови дейности на земята, включително:

  1. обработка на багаж: товарене, разтоварване и доставка на чекиран багаж
  2. обслужване на самолетите на земята: подготовка за излитане
  3. охрана и персонал с пропуски за сигурност: подпомагане на контролните пунктове
  4. почистващи и търговски екипи: услуги в терминалите

Тъй като в стачката не участват диспечери, пилоти и кабинен екипаж, полетите няма да бъдат напълно спрени. Най-вероятните последици са по-бавно обработване на багаж, по-дълго качване на борда и закъснения, особено в натоварените сутрешни и вечерни часове на летище CDG.

  • Какво да направите преди да тръгнете към летището

Най-важното е да потвърдите статуса на полета си в деня на пътуването, преди да напуснете дома си. Ако летите на 18 юни, следвайте този списък:

  1. проверете статуса на полета: чрез приложението на авиокомпанията или официалното табло на Paris Aéroport
  2. включете известия си: активирайте SMS, push и имейл известия за промени в разписанието
  3. отидете по-рано от обичайното: предвидете повече време за багаж и контрол
  4. пътувайте с ръчен багаж, ако е възможно: така избягвате най-засегнатата услуга - обработката на чекиран багаж
  5. запазете резервационния номер и телефона на авиокомпанията: това ще улесни презаверяването при проблем

Ако имате възможност, проверете още сега възможност за промяна на полета. Много авиокомпании отменят такси за промяна при предварително обявени стачки.

Оставете допълнително време и за последващи връзки. 

  • Вашите права при закъснение или анулиране

Всички полети, излитащи от летища в ЕС, включително Париж, са защитени от Регламент (ЕО) 261/2004, независимо от националността на пътника или мястото на покупка на билета.

Ако полетът бъде отменен, авиокомпанията е длъжна да предложи избор между възстановяване на сумата и пренасочване до крайната дестинация при първа възможност, според Европейската комисия.

  • Докато чакате, имате право на:
  1. храна и напитки, съобразени с времето на изчакване
  2. хотелско настаняване, ако се наложи нощувка, както и транспорт до и от летището
  3. средства за комуникация: телефонни разговори или съобщения

Парично обезщетение е отделно право и зависи от причината за стачката.

Когато нарушението се дължи на служители на самата авиокомпания, тя обикновено носи отговорност и при анулация или закъснение над три часа компенсацията може да бъде между 250 и 600 евро според разстоянието.

В случая обаче стачката е на наземен персонал, охрана, почистване и търговски услуги, които в повечето случаи не са служители на авиокомпаниите.

Подобни стачки обикновено се считат за „извънредни обстоятелства“ по Регламент 261/2004, подобно на стачки на контрола на въздушното движение, и затова парична компенсация често не се изплаща, въпреки че правото на възстановяване на сумата, пренасочване и грижа остава.

Компенсация не се прилага и ако авиокомпанията е уведомила за анулацията поне 14 дни преди полета. Запазете бордни карти, разписки и писмени уведомления и първо подайте искането си директно към авиокомпанията.

  • Ако правите връзка през Париж

Пътниците с прекачване са най-застрашени на 18 юни, тъй като забавянията при наземното обслужване могат да доведат до изпускане на свързващи полети. Париж е основен хъб за дълги полети към Близкия изток и Азия с авиокомпании като Air France, Emirates, Qatar Airways и Etihad, както и европейски и американски превозвачи.

Ако маршрутът ви минава през CDG, вземете предвид следното:

  1. предвидете по-дълга връзка: изберете по-голям интервал между полетите
  2. познавайте алтернативите: авиокомпании от Залива могат да ви пренасочат през Дубай, Доха или Абу Даби
  3. планирайте евентуална нощувка: хотелите в Париж може да се запълнят бързо при смущения

Ако преминавате само транзитно без получаване на багаж, основният риск е закъснение на входящ или изходящ полет. При достатъчен времеви буфер вероятността да бъдете засегнати е по-ниска.

Източник: МВнР, wego    
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