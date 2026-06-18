България

„Прогресивна България“ с равносметка за първите 50 дни на власт

В декларация пред парламента Иван Янев заяви, че правителството е изправено пред сериозен политически натиск, но остава фокусирано върху възстановяването на доверието в институциите

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 09:52
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С амо 50 дни след встъпването си в управлението „Прогресивна България“ вече е изправена пред сериозни политически предизвикателства, но остава концентрирана върху реформите и възстановяването на доверието в държавните институции. Това заяви народният представител Иван Янев в декларация от името на управляващото мнозинство, представена от парламентарната трибуна.

Според него първите седмици от управлението не са достатъчни за решаването на всички натрупани проблеми, но са достатъчни, за да очертаят посоката на работа.

„50 дни не са дълъг период в живота на една държава. Те не са достатъчни, за да бъдат решени проблеми, трупани с години. Не са достатъчни да бъдат поправени всички грешки, допускани десетилетия наред. Но са напълно достатъчни, за да покажат посока“, заяви Янев.

По думите му управляващите са могли да използват парламентарното си мнозинство като инструмент за налагане на политическо надмощие, но вместо това са потърсили диалог с останалите политически сили.

„Още в първите дни подадохме ръка към опозицията и заявихме, че българският парламент може да бъде място за спор на идеи, а не арена за лични нападки, кресливи спектакли и политически представления“, посочи депутатът.

Той отправи благодарност към представителите на опозицията, които според него са предпочели конструктивния диалог пред политическата конфронтация.

„Благодарим на всички, които избраха аргументите пред обидите, компетентността пред внушенията и отговорността пред политическата истерия“, каза Янев.

В декларацията си народният представител направи и коментар за начина, по който е функционирал парламентът през последните години. Според него законодателният орган твърде често е бил използван като сцена за политически противопоставяния вместо за решаване на реални обществени проблеми.

„Народното събрание не е театрална сцена, не е телевизионно студио, не е място за евтини роли и временни аплодисменти. Българските граждани изпращат своите представители тук, за да решават проблеми, а не за да участват в лошо режисирани спектакли“, подчерта той.

Янев отбеляза още, че критиките към управлението са започнали почти веднага след сформирането му.

„Понякога човек би останал с впечатление, че управляваме не от 50 дни, а от 50 месеца. Обвиняват ни за всичко - за това, което правим, за това, което ще направим, и дори за това, което предстои да направим“, заяви депутатът, цитиран от NOVA.

Според него контролът върху действията на властта е важна част от демократичния процес, но трябва да има разграничение между критика и политически атаки.

„Има разлика между критика и политическа спекулация. Има разлика между контрол и саботаж. Има разлика и между опозиция и безотговорност“, каза Янев.

В изказването си той подчерта, че управляващото мнозинство не носи отговорност за практиките от предходни управления, но приема отговорността за управлението на страната в настоящия момент.

„Не сме участвали в разпиляването на държавния ресурс. Не сме участвали в политическите схеми, които източиха доверието на обществото. Но днес ние носим отговорността и я носим съзнателно“, заяви народният представител.

Като основни приоритети на управлението той посочи възстановяването на общественото доверие, ограничаването на зависимостите в администрацията и укрепването на държавните институции.

„Да, тази битка няма да бъде лесна. Да, срещу нас стоят сериозни интереси. Да, ще има съпротива. Но българските граждани не ни изпратиха тук, за да търсим удобство. Изпратиха ни тук, за да работим, да вземаме решения и да носим отговорност“, каза още Янев.

В заключение той увери, че „Прогресивна България“ няма да разчита на противопоставяне и разделение като инструмент за управление.

„Прогресивна България няма да управлява със страх, няма да управлява с омраза, няма да управлява чрез разделение. Ще управлява с работа, с експертност и с отговорност“, заяви депутатът.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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