От „Аз съм шефът“ до кралския блясък на Версай: Как Тръмп изкара Г-7, без да го провали

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред пълна зала със световни лидери „Аз съм шефът“, докато той и останалите ръководители на Г-7 признаха подобрените позиции на Украйна на бойното поле с единно обещание за подкрепа и нови санкции срещу Русия.

Коментарът на Тръмп от сряда – иронично признание на една изречена на глас истина, витаеща над срещата на върха на Г-7 (Групата на седемте) от 15 до 17 юни във френския курорт Евиан-ле-Бен – последва съвместно изявление на лидерите, което би могло да засили нарастващото влияние на Киев в евентуални мирни преговори с Москва, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

За първи път в рамките на двата си президентски мандата Доналд Тръмп присъства на среща на върха на Г-7 тази седмица, без да я провали.

Разбира се, той се оплака, че температурата в залата за срещи е твърде висока. Шегуваше се, пристигайки с час закъснение за една от сесиите, че е шеф на колегите си лидери. Домакинът на срещата, френският президент Еманюел Макрон, беше уловен от включен микрофон да описва вечерята на открито през първата вечер с Тръмп като „труден разговор“.

И все пак Тръмп не си тръгна по-рано, както направи миналата година в Канада – което беше базов успех за Макрон, замислил срещата край езерото така, че да гарантира, че американският президент ще остане за цялата програма, отбелязва Си Ен Ен (CNN).

И вместо да скъса съвместното изявление на лидерите при заминаването си, както направи след една особено яростна среща на върха през 2018 г., Тръмп подкрепи изненадващо остър език в груповата декларация относно войната на Русия в Украйна, обещавайки „непоколебима подкрепа“ за Киев.

„Това беше нещо много специално“, обяви Тръмп след края на срещата.

Може би причината беше в алпийския въздух. Може би беше остатъчното усещане за триумф от уреждането на предварително споразумение с Иран, което получи безрезервни похвали от останалите лидери, въпреки техните висящи въпроси за това как точно ще бъде приложено всичко.

Или пък беше очакването на вечерята във Версай, вмъкната в графика от Макрон, за да е сигурно, че Тръмп ще остане във Франция до края на форума. Символът на кралския разкош (и, в крайна сметка, на революционното класово възмущение) на Луи XIV „не е позлата“, обясни Тръмп тази седмица, а „истинска работа“.

Когато пристигна в мраморния двор на шахматни фигури в толкова типичния за Франция вечерен час 22:00 ч., Тръмп беше посрещнат с целувка по двете бузи от Брижит Макрон, за която Тръмп твърдеше преди няколко месеца, че се държи зле със съпруга си. „Това е толкова красиво. Брижит е невероятна жена“, каза той, след като се възхити на класическата фасада с нейните позлатени капандури.

Donald Trump was welcomed to the Palace of Versailles on Wednesday evening for a private reception and dinner hosted by French President Emmanuel Macron following the conclusion of the G7 summit in Evian. pic.twitter.com/oEyqca9FY2 — NoComment (@nocomment) June 18, 2026

Вечерята, по френските стандарти, беше скромна: черно прасе от Бигор за предястие, аспержи от Лоара, птиче месо от Бурбоне и плато с регионални сирена. Неговата маса за трима със семейство Макрон, разположена в Долната галерия, беше заобиколена от статуи, поръчани от самия Крал Слънце.

Тръмп вече е присъствал на пет срещи на Г-7 (или шест, ако броим тази, на която беше полуентусиазиран домакин виртуално по време на COVID пандемията през 2020 г.). За разлика от предишните си появи, сега Тръмп е старши член на този ексклузивен клуб. Повечето от останалите лидери бяха избрани през последните няколко години и освен Макрон, никой друг в групата не е присъствал на толкова много срещи.

Това придаде различен тон на последните изяви на Тръмп на световната сцена. За разлика от първия му мандат, когато според съветниците му Тръмп е изпитвал нужда да демонстрира сила и увереност пред по-опитните си колеги, сега той е по-сдържан, дори и когато продължава да вбива клин в отношенията с традиционните съюзници.

Той е и по-възрастен – факт, който беше донякъде неизбежен тази седмица. След като излетя от Вашингтон в 2:00 ч. сутринта в понеделник, веднага след мача от UFC за 80-ия му рожден ден на Южната ливада на Белия дом, Тръмп летя цяла нощ и започна следобедните срещи в „Хотел Роял“ с прегракнал глас. През следващите два дни той заседава с часове с отделни лидери и отговаря на въпроси по няколко пъти на ден. До момента, в който се появи за 70-минутна пресконференция два дни по-късно, той беше видимо и слухово изтощен.

Зад кулисите Тръмп е защитавал настойчиво споразумението си с Иран пред останалите лидери, според официални лица, запознати с разговорите. Той е представил условията като голяма победа не само за Съединените щати, но и за колегите си.

Някои от срещите са били периодично напрегнати, включително разговорът на четири очи с Макрон в деня на пристигането му, според европейски служител. Но лидерите обсипаха с похвали американския президент за иранското споразумение, което има потенциала да сложи край на продължаващата с месеци енергийна криза, засегнала Европа много по-тежко, отколкото САЩ.

„Мисля, че това променя правилата на играта“, заяви пред Кейтлан Колинс от CNN канадският премиер Марк Карни, който през последните няколко месеца водеше задочни спорове с Тръмп. „Това ни позволява – и точно това се случи на срещата – да отстъпим крачка назад и да погледнем по нов начин на Украйна.“

Карни е един от няколкото лидери, които пристигнаха на срещата на върха в търсене на моменти за сближаване с Тръмп, след като той ги беше обидил по-рано през годината. Приближавайки се към президента на една от срещите, Карни изложи подробно клауза за електрическите превозни средства в ново търговско споразумение с Китай. „Помислих си, че това всъщност ще Ви хареса“, предложи Карни. (Тръмп, който заяви, че наистина му харесва, по-късно сподели, че не помни разговора).

Германският канцлер Фридрих Мерц изчака всички лидери да седнат около масата за преговори, за да се изправи и да подари на Тръмп – за когото само преди месец твърдеше, че е бил унизен в Иран – бяла футболна фланелка с номер 47. „В един отбор сме“, написа по-късно Мерц под снимка от този момент.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони – някога основен съюзник на Тръмп в Европа, която през април той определи като „неприемлива“ и слаба – проведе „изясняваща“ среща с президента тази седмица, твърди европейският служител.

По-късно тя изглеждаше невъзмутима, когато друг лидер обяви, че тя и Тръмп са „отново приятели“. „Ние винаги сме били приятели“, каза тя ведро. По-късно тя разкри, че е отказала цигарите.