Кейти Прайс посрещна съпруга си след затвора в Дубай: Той твърди, че е арестуван за шпионаж, медиите разкриха измами

Б ританският модел и риалити звезда Кейти Прайс имаше емоционално посрещане в Дубай, където буквално скочи в прегръдките на съпруга си Лий Андрюс. Това се случи само два дни след като той бе освободен от скандално известния централен затвор „Ал Ауир“. Вместо да се засрами обаче, соченият за „милиардер“ бизнесмен взриви мрежата с твърдението, че е бил арестуван за... международен шпионаж, съобщава Daily Mail.

След като цял месец беше в неизвестност, Андрюс се появи в профила си в Instagram с шокиращо видео. В него той разказва, че е бил задържан с автомати на границата с Катар от части на Националната гвардия.

„Бях отведен под прицел в секретен обект, където ме поочукаха малко, малките нещастници. Бях заподозрян в шпионаж заради напрежението в региона и факта, че бях твърде близо до границата. Държаха ме в сграда на държавната сигурност без право на телефон, душ или връзка с посолството“, твърди съпругът на Прайс, като благодари на жена си, че е вдигнала „шум до небето пред британските власти“, за да го измъкне.

Фактите говорят друго: Дългове и гневни бивши жени

Въпреки холивудския разказ на Лий за тайни агенти и шпионски централи, фактите и британските медии рисуват коренно различна – и доста по-прозаична – картина.

Оказва се, че Андрюс е бил задържан в Дубай заради мащабни измами и заведени граждански дела от негови бивши партньорки. Разследване на Daily Mail разкри, че малко след сватбата си с Кейти Прайс в началото на годината, той е изтеглил ипотечен кредит за 200 000 паунда на името на бившата си годеница Дина Таджи, без нейно знание. Друга негова бивша приятелка, Кристал Янке, пък се оплака, че я е завлякъл със 123 000 паунда с обещанието за „сигурна печалба от 1 милион“.

Миналата седмица Кейти Прайс спешно отлетя за Дубай с кредитната си карта, за да плати гаранция от £6 500. На място в съда обаче сумата набъбна до колосалните 140 000 паунда заради заведени имотни дела срещу него. Тогава Прайс категорично отказа да плати. В изтекъл телефонен разговор, когато Лий я попитал дали феновете му няма да съберат парите чрез дарения, Кейти му затворила телефона с думите:

„Никой няма да го направи, Лий. Повярвай ми, всички те мразят“.

Семейството в шок: „Той те прави на глупачка!“

Въпреки че в момента двамата демонстрират огромна любов по романтични срещи в Дубай, близките на 38-годишния модел са сериозно загрижени за психическото ѝ здраве. В семеен подкаст сестра ѝ Софи не издържа и избухна публично:

„Той те прави на пълна глупачка пред цяла национална телевизия. Според мен е шибан кретен в Instagram и заслужаваш нещо много по-добро, Кейт!“

Засега Кейти Прайс твърди, че вярва на шпионската история на мъжа си, но е категорична в едно – няма да му даде нито стотинка. „Цял живот аз съм прекарала на масата, аз издържам мъжете и плащам при разводите. Казах на Лий, че с това е свършено“, отсича звездата.