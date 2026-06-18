„Възраждане“ поиска експулсирането на украинския посланик заради казуса „Баба Алино“

О т „Възраждане“ искат посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук да бъде обявена за персона нон грата и да й бъде връчена официална нота за нейното отзоваване. Това обяви Коста Стоянов в декларация от патламентарната трибуна.

Причината за искането им е "заради мащабни незаконни действия на украинската групировка Куб във Варна - незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона".

По думите на Стоянов случаят "Баба Алино" се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост.

"Обществото видя как сигнали се прехвърлят от институция в институция, как отговорността се размива, въпросите се множат а отговорите изчезват. Видя как действат институциите, когато трябва да бъде санкциониран обикновеният човек и колко предпазливи стават, когато трябва да бъдат проверявани хора с правилните връзки", посочи още той, цитиран от DarikNews.bg.

"Никоя чужда дипломатическа мисия няма право да се намесва в работата на българските институции. Никой посланик няма право да поставя под съмнение независимостта на българската държава", заяви Стоянов.

Ще продължим да настояваме за отговори, за разследване, за отговорност, каза още той.

Случаят „Баба Алино“ предизвика сериозен обществен интерес през последните седмици заради твърдения за незаконни строителни дейности и изсичане на дървета в района на местност край Варна, попадаща в защитена зона. Според подадени сигнали в района са извършвани дейности без необходимите разрешителни, което доведе до проверки от няколко държавни институции.

Казусът придоби допълнителна публичност след появата на информация за връзка на обекта с представители на украинската общност в България и организацията „Куб“. Последваха проверки от общински и държавни органи, включително на строителната документация, статута на терените и законността на извършените дейности.

Темата беше многократно повдигана и в Народното събрание, като представители на различни политически сили настояха за изясняване на всички обстоятелства около случая и за публичност на резултатите от проверките.

В центъра на спора се оказаха и действията на институциите. Критиците твърдят, че реакцията им е била забавена и недостатъчно категорична, докато отговорните органи посочват, че проверките се извършват съобразно законовите процедури и в координация между различните ведомства.

Искането на „Възраждане“ за обявяване на украинския посланик Олеся Илашчук за персона нон грата е първото подобно политическо настояване, свързано с казуса. Към момента няма официална позиция на Министерството на външните работи по направеното искане, нито реакция от украинското посолство в София.

Съгласно международната практика обявяването на дипломат за персона нон грата е сред най-сериозните дипломатически мерки, които една държава може да предприеме спрямо представител на друга страна. Решението е изцяло в правомощията на приемащата държава и обикновено се прилага при тежки нарушения на дипломатическите норми или когато се прецени, че действията на съответния дипломат са несъвместими с неговия статут.