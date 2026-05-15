Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого

15 май 2026, 15:41
Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София
Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"
"Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого".

Това коментира в изявление пред медиите депутатът Ивайло Мирчев от "Да, България" по повод инцидент, оповестен от полицията по-рано днес.

Той е подал сигнал, че е бил нападнат от агресивен шофьор, след като му направил забележка за неправилно паркиране.

"Нека успокоя "загрижените" за състоянието ми издания. Никой не ме е "ошамарил", каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа", подчерта Мирчев във Фейсбук.

Той посочи, че автомобил на фирма за доставки е блокирал улицата пред дома му.

"Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112". обясни Мирчев.

"Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение. Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая. Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата", добави Мирчев.

На видео се вижда спорът между двамата. Агресивният шофьор на посяга на Мирчев, който го снима. А след като депутатът се обажда в полицията, мъжът се опитва да пусне мястото. Мирчев застава пред автомобила му. Тогава мъжът заплашва: "Бегай от тука, хайде бегай, ще те сгазя бе!"

След това агресивният шофьор подкарва автомобила, като изблъсква Мирчев с предната броня.

"Призовах го заедно да изчакаме полицията, но той не пожела и тръгна с колата. Опитах да го спра, за да остане, докато дойде полицията. Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, когато човек реагира по неадекватен начин", коментира днес пред медиите Мирчев.

"Моето притеснение беше за човека, защото беше в неадекватно състояние. Няма да предявявам никакви претенции. Самият човек просто беше в неадекватно състояние, притеснявах се да не стане после някаква по-голяма беля. Имаше и съседи, които снимаха. Това е битово, но е опасно", добави депутатът. 

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

КЗК обвини 7 фирми в картели

КЗК обвини 7 фирми в картели

По двете производства екипи на КЗК извършиха внезапни проверки на място

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Деми Мур завладя Кан с полупрозрачна рокля-шедьовър

Холивудската легенда Деми Мур се превърна в голямата звезда на 79-ия фестивал в Кан. Като член на журито, 63-годишната актриса демонстрира неподправен стил и харизма, превръщайки дефилето си по червения килим в истинско артистично представление

Hell's Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Hell‘s Kitchen завърши с исторически за предаването успех

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове" избира новия Джеймс Бонд

На лов за следващия 007: Кастинг гуруто на „Игра на тронове“ избира новия Джеймс Бонд

След години чакане кастингите за новия шпионин официално стартираха. Студиото наложи пълно информационно затъмнение, но слуховете за актьори като Джейкъб Елорди и Аарон Тейлър-Джонсън вече взривиха феновете. Проектът се очертава епохален

Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата", полицията ги спря с блокади

Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

„Български пощи" възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

„Български пощи“ възстановяват пратките до четири държави в Близкия изток

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

ЕК се присъедини към споразумението за трибунала за Украйна

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive"

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

Разбиха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана

Появата на щама Андес на борда на туристически лайнер показа защо международните здравни регламенти трябва да се изграждат преди, а не по време на криза. Според СЗО рискът в момента е нисък, но системата е пред нов тип заплаха

Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Украинският президент обвини Москва, че заобикаля санкциите и продължава да произвежда ракети, докато спасители търсят оцелели под руините на разрушена жилищна сграда в Киев

