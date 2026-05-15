Депутатът Ивайло Мирчев: Нито някой ме е бил, нито съм бил някого

"Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого".

Това коментира в изявление пред медиите депутатът Ивайло Мирчев от "Да, България" по повод инцидент, оповестен от полицията по-рано днес.

Иво Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел"

Той е подал сигнал, че е бил нападнат от агресивен шофьор, след като му направил забележка за неправилно паркиране.

"Нека успокоя "загрижените" за състоянието ми издания. Никой не ме е "ошамарил", каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа", подчерта Мирчев във Фейсбук.

Той посочи, че автомобил на фирма за доставки е блокирал улицата пред дома му.

"Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112". обясни Мирчев.

"Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение. Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая. Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата", добави Мирчев.

На видео се вижда спорът между двамата. Агресивният шофьор на посяга на Мирчев, който го снима. А след като депутатът се обажда в полицията, мъжът се опитва да пусне мястото. Мирчев застава пред автомобила му. Тогава мъжът заплашва: "Бегай от тука, хайде бегай, ще те сгазя бе!"

След това агресивният шофьор подкарва автомобила, като изблъсква Мирчев с предната броня.

"Призовах го заедно да изчакаме полицията, но той не пожела и тръгна с колата. Опитах да го спра, за да остане, докато дойде полицията. Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, когато човек реагира по неадекватен начин", коментира днес пред медиите Мирчев.

"Моето притеснение беше за човека, защото беше в неадекватно състояние. Няма да предявявам никакви претенции. Самият човек просто беше в неадекватно състояние, притеснявах се да не стане после някаква по-голяма беля. Имаше и съседи, които снимаха. Това е битово, но е опасно", добави депутатът.