П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън показа топли и непринудени майчини емоции при срещата с трите си деца след планинско изпитание, заснета за предстоящ документален филм. Кадрите са част от анонс към 30-минутната продукция „Heal“, която проследява как принцесата изкачва най-високите върхове в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на предизвикателството „Трите върха“.

„Ракът те променя“: Кейт Мидълтън с откровена изповед пред BBC

В откъса 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишният принц Луи тичат да прегърнат майка си в подножието на връх Сноудън. По-големият им брат - 13-годишният принц Джордж, подхожда малко по-сдържано и търпеливо изчаква своя ред. Видимо развълнувана да види първородния си син, Кейт прошепва „Здравей, Джордж“, целува го по бузата и добавя: „Ти си най-добрият“.

Макар Джордж вече да учи в колежа „Итън“ и да живее далеч от дома, той очевидно приема съвсем естествено откритите прояви на обич от страна на родителите си. Подобна близост се видя и по време на ученическата му ваканция, когато двамата с баща му - принц Уилям, гледаха гостуването на „Астън Вила“ в Барселона, а умореното момче облегна глава на рамото на баща си по време на мача.

Princess Catherine took on the Three Peaks Challenge and made trekking up some of the UK's toughest mountains look like a walk in the park! https://t.co/FKcfKMJjYU — The Royal Observer (@royalobserver_) November 23, 2026

По-открит подход след диагнозата

Британското кралско семейство традиционно избягва публичните прояви на интимност и силни емоции по време на официални ангажименти. След онкологичната си диагноза обаче принцесата на Уелс възприе по-личен и откровен стил в общуването с публиката, като не крие колко ключова е била подкрепата на близките ѝ.

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В кадрите от филма Кейт, която е в ремисия, притиска силно Шарлот в прегръдките си, докато Луи веднага хваща ръката ѝ. Още през септември 2024 г., когато обяви края на химиотерапията си, тя публикува емоционално семейно видео от имението им в Норфолк, в което вървеше хваната за ръка с принц Уилям и облягаше глава на рамото му по време на разходка в гората с децата.

The Princess of Wales takes viewers on a personal journey through some of Britain’s most spectacular landscapes as she undertakes the National Three Peaks Challenge. Heal: A Princess of Wales Special airs Monday, November 30 at 8/7c on NBC and Peacock. https://t.co/pD8xYGN8nM — NBC Entertainment (@nbc) November 23, 2026

Кога излиза филмът „Heal“

Документалната лента „Heal“ ще има своята премиера в неделя в платформите BBC iPlayer и по BBC One.

„Ракът наистина те променя. Променя тялото ти. Променя те физически. Трябва да преминеш през лечение и операции... и всичко останало. Но има много по-дълбока част от онова, което подобна диагноза преобръща вътре в теб“, споделя принцесата в друг откъс от филма.

„Мисля, че когато ти се наложи да се изправиш пред собствената си уязвимост и пред собствената си смъртност, трябва да приемеш, че животът не е безкраен - и в тези моменти наистина настъпва промяна“, споделя тя.

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Кейт Мидълтън беше диагностицирана с рак след сериозна коремна операция през 2024 г. Тя премина курс на химиотерапия в болницата „Роял Марсдън“ в югозападен Лондон, а в началото на 2025 г. обяви, че заболяването е в ремисия.