Бюджетът на МРРБ расте с 14% през 2027 г.: Съкращават 452 души и влагат три пъти повече пари във ВиК

О т ГЕРБ внесоха предложение между първото и второто четене на Бюджет 2027 за компенсиране на разходите за електроенергия на училищата, детските градини, студентските и ученическите общежития, детските спортни школи, читалищата, храмовете и манастирите, както и за уличното и площадното осветление в общините. Идеята е изброените потребители да получават компенсации, така че да плащат за електроенергия колкото битовите абонати. Това обявиха на брифинг в парламента депутатите от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, Жечо Станков и Красимир Вълчев, предава NOVA.

Училищата и детските градини може да плащат по-скъп ток през 2027 г.

Фандъкова подчерта, че тези институции са поставени в несправедлива ситуация, тъй като извършват образователна, социална и общественополезна дейност, не генерират печалба, но плащат електроенергия на цените за бизнеса. Бившият столичен кмет предупреди, че поскъпването на тока за улично осветление създава сериозни затруднения и за бюджетите на общините.

По думите на Жечо Станков високите цени на електроенергията и горивата са сред основните двигатели на инфлацията. Той посочи, че партията разполага с информация за училища и детски градини, които са изправени пред риск да не могат да изплатят възнагражденията на преподавателите си заради нарасналите сметки за ток. Станков даде пример и със студенти, чиито разходи за електроенергия в общежитията надхвърлят стойността на месечния им наем.

Финансиране от фонда за сигурност и критики към бюджета

Красимир Вълчев отправи критики към бюджетната политика на правителството, като заяви, че образованието, културата и вероизповеданията са сред най-засегнатите от мерките за фискална консолидация. Според него намаляването на дела на разходите за образование спрямо брутния вътрешен продукт, съчетано с инфлацията, поставя училищата и детските градини в ситуация да покриват все по-високи разходи със същите средства. Той предупреди, че без компенсации институциите ще натрупат задължения или ще бъдат принудени да ограничат други свои дейности.

„Това ще струва 0 евро на държавния бюджет“

Станков обясни, че необходимите средства могат да бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в който постъпват вноски от производителите на електроенергия. Според депутата ресурсът във фонда е достатъчен не само за подпомагане на изброените институции, но и за компенсиране на небитовите потребители, включително предприятията, произвеждащи стоки и услуги от първа необходимост. Той обвини управляващите, че вече близо месец не допускат до пленарната зала предложението на ГЕРБ за компенсации за бизнеса.

В отговор на въпрос относно евентуалната продажба на активите на „Лукойл“ Жечо Станков заяви, че държавата трябва внимателно да следи процеса и да гарантира спазването на българското и европейското законодателство. Според бившия енергиен министър водещите приоритети трябва да бъдат сигурността на доставките на горива, достъпните цени за българските потребители и запазването на работните места на хилядите заети в сектора.