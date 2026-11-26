О мбудсманът Велислава Делчева предупреди, че предложените промени в Кодекса на труда застрашават правата на хората, които работят на 4-часов трудов договор. Според нея новият начин за изчисляване на трудовия стаж може да намали платения годишен отпуск и да затрудни придобиването на право на по-високото обезщетение при пенсиониране от шест брутни заплати. Промените могат да се отразят и на допълнителните възнаграждения за стаж и професионален опит и да ограничат възможностите за професионално развитие.

Позицията е изложена в становище от 26 ноември, което Делчева е изпратила до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова, до председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев и до членовете на комисията. Становището се отнася до законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 52-654-01-175 от 10 ноември 2026 г.

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„Считам, че въвеждането на нова концепция за изчисляване на трудовия стаж не трябва да се превръща в основание за непропорционално ограничаване на трудови права, придобивани и упражнявани при установен и прилаган в продължение на десетилетия правен режим“, заявява омбудсманът.

Какво предлага законопроектът

Законопроектът е внесен на 10 ноември и все още е на етап предложение. С него отново се предлага промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж при работа на непълно работно време, както и пропорционално определяне на платения годишен отпуск.

Втори опит след решение на Конституционния съд

Подобни текстове бяха приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Омбудсманът сезира Конституционния съд, който обяви за противоконституционни части от предишните промени в изчисляването на трудовия стаж.

Колко хора ще засегне новото правило за трудовия стаж при работа на 4 часа

Сега в институцията на омбудсмана отново постъпват множество жалби и сигнали от граждани, които се опасяват, че ще загубят трудови права.

Кои са най-засегнатите

Делчева обръща специално внимание на хората, които работят на непълно работно време по здравословни причини, заради семейни ангажименти или заради организацията на работа при работодателя.

Хората с трайни увреждания. За тях работата на четири часа често се налага заради здравословното им състояние. Омбудсманът настоява за тях да бъдат обсъдени специални защитни правила.

Служителите с едностранно намалено работно време. Става дума за случаите по чл. 138а от Кодекса на труда, при които работодателят намалява работното време. Според Делчева е неоправдано тези хора да губят стаж заради решение, което не зависи от тях. Тя предлага изрично законово изключение, което да гарантира признаване на стажа според договореното работно време преди намаляването.

Над 314 000 работещи може да бъдат засегнати от промени в трудовия стаж

Работещите по два договора на по 4 часа. Такава практика има в образованието, здравеопазването и социалните услуги. До омбудсмана са постъпили конкретни жалби от педагогически специалисти, включително учители по музика, които работят в две детски градини. При предложените промени те рискуват да имат по-малко признат стаж, въпреки че реално работят по осем часа дневно.

20 години работа за 10 години стаж

Омбудсманът предупреждава, че промените могат да лишат част от работещите от правото на увеличено обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. За да получи шест брутни месечни възнаграждения, служителят трябва да има поне 10 години трудов стаж при същия работодател или в същата група предприятия през последните 20 години. Според примера на Делчева при работа на четири часа през всеки работен ден натрупването на 10 години трудов стаж при един работодател би отнело приблизително 20 календарни години.

Делчева предупреждава и за риска от намаляване на платения годишен отпуск. Тя настоява да бъдат спазени европейските стандарти, които предвиждат минимум четири седмици платен годишен отпуск, и да се запази правото на удължен платен отпуск за професиите, за които законът предвижда такъв.

Какво иска омбудсманът от депутатите

В становището си Делчева настоява да се направи цялостна оценка на въздействието на промените върху трудовите права. Тя предлага:

ясни правила за признаване на стажа при работа по повече от един трудов договор;

оценка на последиците за обезщетенията при пенсиониране и за допълнителните възнаграждения за стаж и професионален опит;

съгласуване на подзаконовата нормативна уредба с предлаганите изменения;

ясни преходни разпоредби, които да гарантират запазването на вече придобития трудов стаж и произтичащите от него права.

Според омбудсмана законодателят има право да променя начина на изчисляване на трудовия стаж, като спазва конституционно гарантираните права на работниците и служителите.