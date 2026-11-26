С ъздателят на „Досиетата Х“ Крис Картър познава добре алтернативните реалности, но в новия си филм заменя конспирациите за извънземни с друг вид кошмар – Куинс през 50-те години на XX век, съобщи Page Six.

В черната сатира Queens for a Day („Кралици за ден“), в главната роля е Ерин Бойс – рязка и поляризираща тв водеща, която след инцидент се озовава в миналото, хваната в капана на тялото на собствената си майка. Там тя е принудена да отглежда дете, което не понася – самата себе си като малка. Сценарият е написан от съпругата на Картър – Дори, а зад камерата се събира екип от ветерани на „Досиетата Х“, сред които продуцентката Грейс Гилрой, операторът Крейг Роблески и художникът Марк Фрийборн.

Любопитен обрат е, че Картър сам е финансирал лентата и засега няма агент за продажби или договор за разпространение. В интервю за Page Six Hollywood той разказа за произхода на сценария, политическия си коментар и рестарта на „Досиетата Х“.

Сценарий от гаража, забравен за над 30 години

По думите на Картър съпругата му Дори е написала текста преди повече от три десетилетия, когато правата са били опционирани от Джон Авнет и Пол Брикман. След това проектът замира и сценарият остава в кашон в гаража над 30 години.

„Ровех из кашоните в гаража, намерих го, буквално го изтупах от праха и си спомних колко много ми харесва. Дадох ѝ го и казах: „Трябва да преосмислиш това, но да го направиш в нашия политически момент“, споделя режисьорът.

Първоначално главната героиня е била замислена като твърдоглава адвокатка, но след решението да стане тв фигура вдъхновението идва от водещата Джанин Пиро. Картър уточнява, че образът не е биографичен и няма да изпраща филма лично на нея, но се надява около лентата да се вдигне шум.

'X-Files' creator reveals plans for Mulder and Scully reboot - starring original cast https://t.co/j5fmWq8LiP https://t.co/ws5PvUf6qi — New York Post (@nypost) November 13, 2026

Остри оценки за политиката и Холивуд

Запитан кое го е изненадало най-много при първия или втория мандат на Доналд Тръмп, Картър заявява категорично: „Първият мандат на Тръмп беше нелеп. Но вторият мандат е катастрофален“.

Той критикува и поведението на част от холивудските ръководители спрямо властта, определяйки го като позорно и продиктувано от страх от ответни мерки, съдебни проблеми или стремеж към печалба от лоялност.

Какво мисли за новия „Досиетата Х“ на Райън Куглър?

Картър споделя, че съзнателно е решил да не чете сценария на новия „Досиетата Х“, подготвян от Райън Куглър, за да го гледа като зрител: „Вярвам в Райън Куглър. Смятам, че е брилянтен режисьор, и се радвам, че иска да подходи по различен начин. Той не се нуждаеше от моята благословия, а „Дисни“ притежават сериала - обаждането му беше проява на любезност“.

The “X-Files” creator reveals his plans for a Mulder and Scully reboot — starring its original cast. https://t.co/QJIJ0lxFS3 https://t.co/0LXCGU47eN — pagesixhollywood (@P6Hollywood) November 13, 2026

Режисьорът добавя, че знае как продължава неговата собствена линия за Мълдър и Скъли след края на 11-и сезон (включително около разкритието за бременността на Скъли) и би искал отново да работи с Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън във филм или лимитиран сериал, след като проектът на Куглър намери публиката си.