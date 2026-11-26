Не са установени нарушения при провеждането на обществената поръчка за доставка на автобуси, обявена от „Столичен автотранспорт“ през 2025 г., съобщиха от дружеството.

при провеждането на обществената поръчка за доставка на автобуси, обявена от „Столичен автотранспорт“ през 2025 г., съобщиха от дружеството. Поръчката включва общо 122 автобуса: 70 нови метанови, 45 употребявани единични и съчленени и 7 употребявани двуетажни.

Само един от четирите договора ще бъде изпълнен - за доставка на 20 употребявани 12-метрови автобуса.

- за доставка на 20 употребявани 12-метрови автобуса. Останалите три договора ще бъдат прекратени на 30 ноември заради липса на осигурено финансиране.

От август 2024 г. досега от експлоатация са изведени 110 автобуса, а през 2026 г. дружеството няма да получи нито един нов.

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Временната комисия на Столичния общински съвет (СОС) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) не са установили незаконосъобразни действия при провеждането на обществената поръчка за доставка на автобуси по четири обособени позиции, обявена от „Столичен автотранспорт“ през 2025 г. Това съобщиха от общинското дружество.

Поръчката предвижда доставка на 70 нови 12-метрови нископодови климатизирани автобуса на метан, 20 употребявани 12-метрови автобуса, 25 употребявани 18-метрови автобуса и седем употребявани двуетажни автобуса.

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Какво показва проверката на АДФИ

Финансовата инспекция на АДФИ е приключила с доклад, според който обществената поръчка е възложена законосъобразно. Не са открити нарушения при обявяването и провеждането на процедурата, при сключването на договорите и при стартирането на изпълнението по обособената позиция за доставка на 20 употребявани 12-метрови автобуса.

Това е единственият договор, по който Столичната община ще осигури финансиране и който ще бъде изпълнен.

Останалите три договора ще бъдат прекратени по право на 30 ноември, тъй като за тях не е осигурено общинско финансиране и доставките няма да бъдат реализирани. Според „Столичен автотранспорт“ прекратяването няма да доведе до санкции или неустойки нито за изпълнителите, нито за дружеството като възложител.

От общинското дружество посочват, че финансиране със собствени средства не е възможно, тъй като Столичната община все още му дължи 9,5 млн. евро. Според съобщението на „Столичен автотранспорт“ дружеството няма възможност самостоятелно да осигури средства чрез европейско финансиране или банков кредит.

Изводите на временната комисия на СОС също са, че обществената поръчка е проведена в съответствие с приложимите правила, след необходимия контрол и при избор на икономически най-изгодната оферта.

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Проверка и от Икономическа полиция

През юни 2026 г. „Столичен автотранспорт“ е предоставил необходимите документи и информация във връзка с обществената поръчка и на Икономическа полиция.

През тази година подвижният състав на дружеството е намалял заради поредната процедура по извеждане от експлоатация на част от най-старите и амортизирани превозни средства. Общо 110 автобуса са бракувани от август 2024 г. досега.

От дружеството съобщават още, че през първите 10 месеца на 2026 г. автобусите са изминали с 841 315 километра повече в сравнение със същия период на миналата година.

Въпреки усилията годината ще приключи без закупуването на нито един нов автобус. От ръководството и служителите на „Столичен автотранспорт“ изразяват надежда, че през 2027 г. ще бъдат осигурени дългоочакваните инвестиции в подвижния състав.

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Как започна спорът около поръчката

През януари 2026 г. общински съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ обявиха, че според тях „Столичен автотранспорт“ е обявил обществена поръчка за доставка на автобуси втора употреба на цени до осем пъти над пазарните.

Твърденията им бяха свързани с процедурата за доставка на употребявани автобуси. Впоследствие дружеството предостави документи и информация по случая на Икономическа полиция.