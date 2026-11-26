Р азсекретени документи на Пентагона разкриват амбициозни планове, изготвени от частен изпълнител, за изграждане на подземен бункер в Невада, предназначен за съхранение на „екзотични материали“, свързани с неидентифицирани аномални явления (UAP), по-широко известни като НЛО. Тези планове подчертават мащаба на тайна програма на стойност 22 милиона долара, която в крайна сметка е прекратена, след като е оценена като „с ограничена стойност“ от разузнавателните служби.

Според наскоро разсекретен доклад на изпълнител от 538 страници, цитиран от FOX News, е била проектирана подземна крепост с площ от 5000 квадратни фута (464 квадратни метра), скрита под 15 до 20 фута (4,5 до 6 метра) земя в Невада. Съоръжението е трябвало да бъде защитено със стоманена блиндирана врата, подсилени бетонни стени с дебелина 3 фута (близо 1 метър) и строго охраняван тунел за достъп. Целта му е била да съхранява придобити „екзотични материали или тъкани“, включително възстановени технически компоненти и биологични проби, свързани с UAP.

Чертежите са част от документацията по Програмата за приложение на усъвършенствани аерокосмически оръжейни системи (AAWSAP), наричана в кореспонденцията на Пентагона и Програма за идентификация на напреднали аерокосмически заплахи (AATIP). Инициативата стартира през 2008 г. с първоначално финансиране от 10 милиона долара, осигурено чрез целеви средства от Конгреса, благодарение на тогавашния лидер на мнозинството в Сената Хари Рийд, демократ от Невада, и покойния сенатор Даниел Иноуе, демократ от Хавай. Официално програмата е била предназначена за изучаване на чуждестранни аерокосмически заплахи в перспектива до 40 години напред.

Вътрешни бележки от брифинг на Агенцията за военно разузнаване (DIA) от май 2009 г. показват, че сенатор Рийд е търсил радикални технологични „скокове“ в 12 области, вариращи от футуристично задвижване и стелт технологии до оръжия с насочена енергия, пътуване в пространство-времето и въздействието на напреднали летателни апарати върху пилотите. Зад кулисите обаче изпълнителят на програмата, Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), се е подготвял да придобива и съхранява физически материали.

Когато DIA обявява търг през август 2008 г., се явява само един кандидат: базираната в Северен Лас Вегас BAASS, основана от дългогодишния поддръжник на Рийд, Робърт Бигълоу. Договорът е възложен още следващия месец. Компанията бързо превръща сграда в Лас Вегас в укрепен комплекс със звукоизолирани офиси, електронни брави и ограда по периметъра. До май 2009 г. персоналът на фирмата нараства до 47 служители на пълен работен ден, включително учени, инженери и бивши военни и полицейски следователи.

Едновременно с това администраторът на компанията изготвя чертежите за подземния бункер в комплекса на Bigelow Aerospace в Северен Лас Вегас. В доклад от юли 2009 г. се посочва: „Нуждата от високосигурен подземен трезор, управляван от BAASS, стана очевидна в съответствие с приоритета на BAASS да преследва и придобива възстановени хардуерни и биологични проби от корпоративния свят и/или от частни лица и групи, намиращи се на други места, включително Бразилия“. Плановете предвиждали всички надземни компоненти да бъдат „старателно замаскирани“.

В опит да предпази програмата от по-широк контрол, сенатор Рийд настоява Пентагонът да я постави под една от най-високите степени на секретност. На 24 юни 2009 г. той пише директно до заместник-министъра на отбраната Уилям Лин III, предупреждавайки, че разследващите са открили „няколко силно чувствителни, неконвенционални находки, свързани с аерокосмическата сфера“, които изискват „извънредна защита“. Рийд призовава части от програмата да бъдат поставени в Програма за ограничен специален достъп (Restricted Special Access Program), управлявана от строго контролиран списък с едва 14 одобрени лица, включително самия него.

Оценката на Агенцията за военно разузнаване обаче стига до рязко различно заключение. През първата си година BAASS е платила на външни учени да напишат 26 изследователски доклада по теми, звучащи като научна фантастика – включително „уорп“ двигатели, червейни дупки, антигравитация и невидимост. В меморандум от 13 ноември 2009 г. заместник-директорът на DIA Летиша А. Лонг официално отхвърля искането на Рийд за секретност. Тя пише, че всички документи по програмата са били некласифицирани, тъй като изпълнителят не е създал сигурно съоръжение, и добавя, че агенцията „не е запозната с доклад, съдържащ достатъчно чувствителна и уязвима информация, която да изисква допълнителна защита“.

По-късно същия месец директорът на DIA генерал-лейтенант Роналд Л. Бърджис-младши и Уилям Лин се срещат лично с Рийд и му съобщават, че докладите на изпълнителя са „с ограничена стойност за DIA“, като препоръчват проектът да бъде изваден изцяло от разузнавателната агенция. Въпреки че Конгресът отпуска още 12 милиона долара за фискалната 2010 г., с което общото финансиране достига 22 милиона долара, DIA не продължава договора след втората година.

Наред с документацията, осмото публикуване на файлове за UAP от Пентагона включва и три новоразсекретени видеоклипа от инфрачервени и електро-оптични сензори, записани на борда на американски военни платформи през 2020, 2023 и 2026 г. Клиповете показват как сензори проследяват неидентифицирани „области на контраст“. Служители на Пентагона отбелязват, че описанията на видеоклиповете не отразяват аналитични заключения относно естеството или значението на обектите.