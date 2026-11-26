К метът на румънския град Бая Маре Дору Дънкуш е бил държан в плен, упоен насила и заснет в унизителни ситуации като част от схема за изнудване, организирана от трима души, предават местните медии. Информацията беше потвърдена от самия кмет и от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

Дънкуш е бил примамен в апартамент в румънската столица Букурещ от бивша служителка на общината в Бая Маре. Там той е бил обездвижен с белезници, заплашван с нож и електрошоков уред, упоен насила с наркотични вещества и заснеман в компрометиращи пози.

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Целта на нападателите е била да използват видеозаписите, за да принудят кмета да действа в техен интерес във връзка с незаконно строителство и бизнес дейности в Бая Маре.

Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturii cutremurătoare, în exclusivitatea la Realitatea Plus, despre capcana din București: „M-au pus la podea și mi-au pus căluș în gură” https://t.co/vfyWSlUSkQ https://t.co/E5NWZu5ZGu — Realitatea PLUS (@realitatea) November 26, 2026

В рамките на операцията прокурорите и полицията са извършили седем обиска в Букурещ и Бая Маре, при които са иззети веществени доказателства.

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Primarul din Baia Mare, Doru Dăncuș, a fost sechestrat, drogat și umilit de doi afaceriști care voiau să se răzbune https://t.co/05AHVHuJVL prin @gazetadebistrita — Gazeta de Bistrita (@gazetabistrita) November 26, 2026

Тримата заподозрени - двама местни бизнесмени и бившата общинска служителка – са задържани под стража за 30 дни с решение на съда. Разследването по случая продължава.

Източник: Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева