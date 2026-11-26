Зимата идва до часове: До 20 см сняг през почивните дни и усложнена пътна обстановка

Станимир Карапетков с първи подробности за задържането си: Отрече обвиненията и говори за натиск

Бюджетът на МРРБ расте с 14% през 2027 г.: Съкращават 452 души и влагат три пъти повече пари във ВиК

С офия зае трето място в класацията за най-добрите коледни базари в Европа за сезон 2026/2027 г. Българската столица получи 223 100 гласа в онлайн вота на туристическата платформа European Best Destinations. Първа е румънската Крайова с 542 821 гласа, втора е Рига с 223 710, а четвърта е Лисабон с 222 447.

Резултатите бяха обявени на 25 ноември. За осем дни организаторите отчетоха рекордните 1 897 783 гласа от 176 държави. Всеки участник можеше да гласува по веднъж на ден. От 27 дестинации в надпреварата 20 влязоха в окончателната класация.

Празничният дух завладя столицата: Немският коледен базар в София отвори врати (СНИМКИ)

Кои места в София открояват организаторите

В представянето на София платформата откроява Немския коледен базар в Градската градина, Sofia Christmas Fest пред НДК, арт базара на площад „Славейков“ и ледения парк в Княжеската градина. Сред препоръките към туристите са разходка край храм-паметника „Св. Александър Невски“ и посещение на българска механа за греяна ракия и кавърма.

Това е второ отличие за София от European Best Destinations за по-малко от два месеца. През октомври платформата постави града на първо място в класацията си за кратки градски пътувания в Европа през 2027 г. По данни на Столичната община от януари до септември 2026 г. София е посрещнала над 1 051 000 туристи.

Източник: БГНЕС

Цените и проверките по базарите

Още преди обявяването на класацията солена мекица с добавки за 10 евро на базара пред НДК предизвика спор в социалните мрежи. Както Vesti.bg вече съобщи, с горещ шоколад поръчката излиза между 15,50 и 16 евро.

Какво се предлага на базара и на какви цени

Припомняме и за нарушения на всичките осем щанда, проверени от НАП на три коледни базара в София, сред които тези пред НДК и в Градската градина. Впоследствие приходната агенция отчете 16 нарушения при проверки на 20 обекта на четири базара. Най-често става дума за неиздаване на касова бележка.

В коментар за мекицата за 10 евро заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков посочи пред БНТ вчера, че по информация на агенцията наемът на една къщичка на коледния базар в София е около 20 000 евро за целия период от около месец. Според него наемът може да е повлиял на цената, която търговецът е определил.

Днес организаторът на коледния базар пред НДК Алексий Калев оспори посочената от Марков сума от 20 000 евро. По думите му средният дневен наем е между 100 и 200 евро и зависи от размера на обекта и от това какво се продава. Като пример той сравни къщичка за ръчно изработени коледни украшения с голяма скара, която заема място колкото почти три къщички.

„Най-скъпите наеми са различни, но средно говорим за суми между 4000 и 8000 евро за целия период“, заяви Калев пред БНТ.

Организаторът уточни, че за всяка къщичка се плаща и такса за право на търговия, която постъпва в район „Триадица“. По думите му общината оказва логистична подкрепа за провеждането на базара. Калев посочи къде постъпват таксите за търговия, а за приходите от самите наеми не даде информация.

В писмена позиция екипът на Sofia Christmas Fest поиска право на отговор. „Категорично опровергаваме твърденията, че наемът на една фестивална къщичка възлиза на 20 000 евро“, заявиха организаторите. Те поканиха екип на медията да посети фестивала и заявиха готовност да предоставят документи за условията, при които търговците наемат къщичките.

Организаторите се позоваха и на последвалото интервю на Христо Марков пред NOVA. В него заместник-изпълнителният директор на НАП се коригира и посочи, че наемите за търговските къщички са малко под 15 000 евро.

Какво според Калев влияе върху цените

Калев свърза цените на храната с разходите за продукти и труд. Той се позова на сравнения в големите хранителни вериги, според които някои стоки у нас са по-скъпи от същите стоки в Германия. „В крайна сметка трудът в България също трябва да бъде достойно заплатен“, каза организаторът.

Той посочи и цената на ледената пързалка пред НДК. „Миналата година пързалката струваше 25 лева, а тази година е 12 евро.“ По думите му едно евро от всеки билет е предназначено за благотворителна инициатива за деца в партньорство с фондация „ДНК“.

София: Мекица за 10 евро разпали дебат за цената на коледния дух

Докога работят базарите и какво предстои

Петото издание на Sofia Christmas Fest отвори на 20 ноември и продължава до 28 декември. Коледното градче пред НДК работи всеки ден от 11:00 до 22:00 ч., а ледената пързалка е отворена до 23:00 ч. Сесиите започват на кръгъл час и продължават 45 минути. До 27 декември украсеният ретро автобус „Икарус“ предлага разходки из София всеки петък, събота и неделя.

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)

Немският коледен базар в Градската градина продължава до 21 декември, а парк „Гео Милев“ е домакин на „Коледна Слатина“ до 20 декември. На 1 декември ще светне голямата елха пред „Св. Александър Невски“, а от 2 декември до 3 януари на площада ще има коледно влакче. Базарите, концертите и детските събития са събрани в онлайн пътеводителя на Столичната община с интерактивна карта.