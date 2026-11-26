А варии по топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ оставиха без отопление и топла вода абонати в четири столични квартала. Това показва информацията, публикувана на интернет страницата на дружеството. За част от засегнатите домакинства прекъсването ще продължи повече от две седмици.

Десетки блокове в София остават без парно до средата на ноември, в „Дружба 2“ – до края на месеца

„Дружба 1“: жителите на блок 63 ще бъдат без парно и топла вода до 13 декември.

„Лозенец“: засегнати са няколко адреса, като очакваният срок за възстановяване на топлоподаването е 6 декември.

„Слатина“: без отопление и топла вода е блок 28Б, също до 6 декември.

„Левски В“: засегнати са блокове, сграда на бул. „Владимир Вазов“ и филиал на детска градина. Очаква се услугите да бъдат възстановени до 28 ноември.

Хиляди софиянци останаха без парно и топла вода, ето кои квартали са засегнати

Къде няма парно и топла вода

Най-продължителен ще бъде ремонтът в квартал „Дружба 1“. Там жителите на блок 63 ще останат без отопление и топла вода до 13 декември.

В квартал „Лозенец“ топлоподаването е преустановено на ул. „Димитър Димов“ № 10 и 12, както и на бул. „Джеймс Баучер“ № 26, 28 и 30. Според информацията на „Топлофикация София“ аварията се очаква да бъде отстранена до 6 декември.

Същият срок е посочен и за възстановяване на услугите в блок 28Б в квартал „Слатина“.

По-кратко ще бъде прекъсването в квартал „Левски В“. Там без парно и топла вода са блоковете от № 18 до № 26, сградата на бул. „Владимир Вазов“ № 90 и филиалът на ОДЗ № 92. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено до 28 ноември.

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

„Топлофикация София“ е изправена пред финансови проблеми

Поредните аварии по мрежата идват на фона на финансовите затруднения на столичното топлофикационно дружество.

Ден по-рано „Булгаргаз“ настоя за сключване на споразумение с „Топлофикация София“ за погасяване на неплатени задължения за 2024 г. От газовия доставчик предупредиха, че ако не бъде постигната договореност, ще предприемат съдебни действия за събиране на вземанията си.