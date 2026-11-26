Четири от десетте оператора на пазара имат свободен лимит за нови заявки, според Борда на българските оператори на електронни ваучери за храна.

Държавата вече е разпределила целия годишен лимит от 818 млн. евро. Нови зареждания са възможни със свободната квота на отделните оператори.

Вече заредените суми могат да се използват до изтичане на срока им.

Четири оператора на електронни ваучери за храна могат да приемат нови заявки от работодатели до края на годината. Това съобщи в позиция до БТА Бордът на българските оператори на електронни ваучери за храна, в който членуват „Фидуция“, „Фуудкард“, „МайФин“ и „Български пощи“.

Свърши квотата за ваучери

„На пазара има оператори, които разполагат с ресурс и са готови да обслужат допълнителни клиенти“, заяви председателят на Борда адв. Любомир Цеков. По думите му и четирите дружества разполагат със свободна квота. Бордът не посочва колко средства остават при тях и колко работодатели могат да бъдат обслужени.

Какво означава, че годишната квота е изчерпана

На 23 ноември Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България съобщи, че всички 100 индивидуални квоти за 2026 г., всяка за около 8,18 млн. евро, вече са разпределени. Още през юни асоциацията предупреди за риск от изчерпване на квотата.

Министерството на финансите уточни, че изчерпването на годишната квота означава, че държавата е разпределила целия лимит между операторите. Докато даден оператор има свободен остатък от своята квота, той може да продължи да издава ваучери.

Кой остава без ваучери?

В интервю за NOVA главният секретар на асоциацията Таня Обущарова оцени, че между 300 000 и 400 000 работещи може да пропуснат едно или две зареждания. Цеков оспорва извода за недостиг на целия пазар и свързва затрудненията при част от операторите с предварително резервирани обеми.

Как да проверите дали ще получите ваучери за декември

Ако обичайният ден за зареждане е минал, попитайте в счетоводството или в „Човешки ресурси“ дали заявката за месеца е платена и дали операторът е потвърдил, че може да я изпълни. Ако той е изчерпал лимита си, работодателят може да провери дали някой от четирите оператора със свободна квота може да поеме заявката.

Парите, които вече са по картата, остават достъпни до изтичане на срока им. Обичайният график също има значение. Някои фирми изчисляват ваучерите според отработените дни и по правило зареждат сумата за декември през януари.