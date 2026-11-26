Т ази неделя музикалното шоу „Пееш или лъжеш“ ще посрещне певицата Емилия. След впечатляващото си участие в последния сезон на „Като две капки вода“, тя отново ще се изправи пред музикално предизвикателство, но този път задачата ѝ ще бъде да разбере кой от участниците наистина може да пее и кой умело се крие зад убедителна история и сценично присъствие.

Източник: NOVA

В търсенето на истинския талант, Емилия ще разчита на помощта на съветниците Алекс Раева, Иван и Андрей, към които ще се присъединят певицата Симона и музикалният продуцент Саня Армутлиева. Със своя опит и поглед към музиката, те ще опитат да насочат гост-звездата към правилния избор. Дали съветите им ще улеснят Емилия, или ще направят решението ѝ още по-сложно?

Източник: NOVA

Сред участниците, които ще опитат да спечелят доверието ѝ, са Балерината, Тенисистката, Комедиантът и Химикът. Зад някои от образите се крият изключително колоритни личности с истории, които със сигурност ще изненадат Емилия, панелистите и водещия Димитър Рачков. Всяка среща ще носи нова следа, неочакван обрат и още една причина да се съмняват в първоначалните си впечатления.

Източник: NOVA

Ще успее ли Емилия да разпознае истинските певци? Кои от техните истории ще се окажат най-изненадващи? Кого ще избере певицата за финалния дует? Не пропускайте „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

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