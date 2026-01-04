България

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

4 януари 2026, 07:03
Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Почина великият Димитър Пенев

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Огромно дърво рухна върху кола в София

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

Жълт код в половин България: Къде дебнат поледици и силен вятър днес

С лед като бурният вятър в събота отне човешки живот и нанесе редица сериозни щети, в неделя се очаква опасното време да продължи. Предупреждение от първа степен – жълт код е издадено за 16 области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

За три области – Видин, Монтана и Враца, предупреждението е за сняг и силен вятър.

За останалите области – София-град, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, предупреждението е само за силен вятър.

От НИМХ съветват

При жълт код за сняг и лед бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

При жълт код за вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

През нощта южният вятър временно ще отслабне. Ще бъде облачно и на много места, главно в Северна и в Източна България ще има валежи от дъжд, в крайните северозападни райони от дъжд и сняг. На места в западните райони на Дунавската равнина остават условията за поледици. Минималните температури ще бъдат от -2 градуса в северозападните райони до 10-12 градуса в Югоизточна България, в София – около 5 градуса.

В неделя южният вятър в районите разположени северно от планините и в Източна България отново ще се усили. Ще бъде предимно облачно, но през деня на места, главно в Източна и Южна България ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Родопската област ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще са в много широки граници – от 2 градуса в крайните северозападни райони до 17-18 градуса в Източна България, в София – около 14 градуса. Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, под около 1800 метра – от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието през нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, но още сутринта валежите ще спрат, а през деня и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 9 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 04 мин. и изгрява в 18 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. На места, повече в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните – до 10-12 градуса, максималните – до 16-18 градуса. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0 градуса, остават и условията за поледици.

Източник: НИМХ    
жълт код опасно време силен вятър прогноза за времето НИМХ сняг дъжд поледици температури метеорологични предупреждения
