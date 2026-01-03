България

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

В автомобила се е возило семейство с две деца

3 януари 2026, 12:09
Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша
Източник: iStock/Guliver Images

Д ърво падна върху автомобил на Витоша. В автомобила се е возило семейство с две деца. Инцидентът е станал на Беловодския път в столицата

31-годишна жена е починала, съобщава NOVA.

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж, уточнява Агенция „Фокус“.

По данни на Спешна помощ линейката е тръгнала веднага, след като е получен сигнала - в 9:45 ч.

Източник: Nova.bg    
